Экономика

Piter.tvPiter.tvДолговая нагрузка россиян достигла максимума

В России долговая нагрузка на граждан достигла максимума. Согласно предварительным подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.
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Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.
РБК31 октября в 05:42

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Кредитная нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Ведомости31 октября в 19:54

ЦБ: долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Газета.Ru31 октября в 12:14

Долговая нагрузка россиян стала максимальной за семь лет

RT на русском31 октября в 10:09

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РИА Новости31 октября в 08:09

Долги россиян поставили семилетний рекорд

Lenta.ru31 октября в 07:00

Общий показатель долговой нагрузки населения превысил исторический максимум

ТАСС31 октября в 06:50

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

РБК31 октября в 05:42
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Общество

Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь

РБК вчера в 17:40
Происшествия

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ТАСС вчера в 23:51
Политика

Трамп позвал Зеленского в Белый дом

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Российская газета вчера в 20:38
Происшествия

В Нарьян-Маре арестовали пустившего убийцу в детский сад охранника

В Нарьян-Маре арестовали на два месяца охранника, который 31 октября беспрепятственно впустил в детский сад мужчину в состоянии алкогольного опьянения.
Газета.Ru вчера в 09:01
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РИА Новости 01 ноября в 19:04
Политика

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США пытаются усилить влияние в азиатском регионе, однако это может устоявшиеся там способы сотрудничества стран и, в частности, позиции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Lenta.ru вчера в 21:53
Политика

МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд".
РИА Новости вчера в 00:36
Армия и оружие

США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B

Американцы вернули на Землю свой космоплан, рассчитанный на то, чтобы запускать ракеты или лазер на орбите и выводить микроспутники для вывода из строя чужих космических аппаратов.
PolitOnLine.Ru 01 ноября в 07:07
Происшествия

При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии

Газета.Ru вчера в 12:39
Происшествия

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Московский Комсомолец вчера в 08:53
Политика

Украина потребует от России репараций для восстановления Донбасса

Украина потребует от России заплатить за восстановление Донбасса после прекращения конфликта и перехода региона под контроль Киева, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Вести.Финанс 01 ноября в 05:49
Шоу-бизнес

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OAnews вчера в 06:36
Армия и оружие

Госиспытания БМП-2М с гранатометом и «Корнетами» завершатся к декабрю

Новейшая боевая машина пехоты БМП-2М с гранатометом и ракетами «Корнет» пройдет все испытания к зиме.
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Политика

Депутаты Госдумы от КПРФ просят Путина не увольнять Левченко

Депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес президента РФ Владимира Путина призыв не увольнять губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
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После крымского региона идут жители Костромы, где показатель индекса равен 6,1, Ненецкого автономного округа (6,1), Краснодарского края (6,0). Чеченская республика, Ингушетия и Якутия расположились на нижних строчках в рейтинге позитивных пользователей, средний показатель «индекса любви» там составил 3,4.
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Политика

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Издание «NJCAR.RU» составило рейтинг подержанных иномарок 2005-2014 годов выпуска, которые быстрее всех подвергаются коррозии на дорогах мегаполисов.
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США удалось заглушить радары российских С-400.
Avia.pro вчера в 20:07
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Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском вчера в 13:31
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru вчера в 13:09
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Пятеро россиян удостоены японских орденов Восходящего солнца за вклад в развитие отношений между двумя странами.
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В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»

В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
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В Челябинской области в жилом доме произошел хлопок газа

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Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
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