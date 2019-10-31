Экономика

Piter.tvPiter.tvДолговая нагрузка россиян достигла максимума

В России долговая нагрузка на граждан достигла максимума. Согласно предварительным подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.
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Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.
РБК31 октября в 04:42

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Кредитная нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Ведомости31 октября в 18:54

ЦБ: долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Газета.Ru31 октября в 11:14

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Lenta.ru31 октября в 06:00

Долговая нагрузка россиян стала максимальной за семь лет

RT на русском31 октября в 09:09

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

РБК31 октября в 04:42
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