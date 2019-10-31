Экономика
Piter.tvДолговая нагрузка россиян достигла максимума
В России долговая нагрузка на граждан достигла максимума. Согласно предварительным подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.
Читать в источнике
Оценить32
с чего всё началось
На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.РБК05:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 21:16, Ашберн
Гаджеты
Начался международный бета-тест EMUI 10
Бета-тест EMUI 10 стартовал в Китае около недели назад. Рассматриваемая оболочка создана на базе новейшей операционной системы Android 10.
Общество
Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже
Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Транспорт
Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
Происшествия
Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде
Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
Происшествия
Убийца ребенка в Нарьян-Маре назвал причину своего поступка
По неподтвержденным данным, 36-летний мужчина по имени Денис Поздеев зашел в детский сад "Сказка" на улице 60 лет СССР, он представился охране отцом ребенка, затем прошел в одну из спален, где спали дети, и ударил 6-летнего мальчика ножом в горло.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Киберспорт
Игроки провели в Mortal Kombat 11 двести миллионов часов
Игроки провели в Mortal Kombat 11 более двухсот миллионов часов.
Культура
Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал решение продюсера Максима Фадеева о расторжении контрактов со всеми артистами его компании MALFA в эфире программы «Вечерний Ургант».
Экономика
В правительстве назвали плюсы новой системы накопительных пенсий
Ранее стали известны основные положения новой накопительной пенсионной системы РФ (она будет называться ГПП — «гарантированный пенсионный план»).
Общество
Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово
Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Общество
В России сделки с недвижимостью защитят от кибермошенников
В августе текущего года вступил в силу закон, согласно которому собственник должен подтвердить в ЕГРН свою электронную подпись, если хочет заключать сделки с жильем в электронном виде.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей России ждет относительно теплый ноябрь.
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
Шоу-бизнес
Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой
Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
Транспорт
СМИ узнали о решении строить новую трассу из Москвы в Казань
Правительство выбирало между полной реконструкцией М-7 и постройкой новой платной трассы Москва — Казань, стоимость которой оценивают в 550 млрд руб. Изначально проект новой трассы правительство внесло в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры.
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает «URA.RU».
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
Происшествия
В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12
Как уже сообщала "РГ", сегодня на перекрестке в Томске произошло столкновение трех транспортных средств: пожарного автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
Общество
В России в обязательном порядке начали выдавать электронные ПТС
Вместе с Россией на ЭПТС должны были также перейти страны Евразийского союза, однако в октябре Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила срок выдачи бумажных паспортов транспортного средства (ПТС) на год, до 1 ноября 2020 года.
Армия и оружие
Немецкая армия получила первый танк Leopard 2A7V
Как сообщает блог bmpd, 29 октября компания Krauss-Maffei Wegmann передала немецкой армии первый основной боевой танк Leopard 2A7V.
Кино
Назван актерский состав фильма «Астерикс и Обеликс: Шелковый путь»
Игры
Возвращение к истокам: Diablo IV будет похожа на вторую часть франшизы
Геймер с ником PracticalBrush12 поделился первыми подробностями предстоящей Diablo IV.
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.