На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.

с чего всё началось

Кредитные обязательства есть более чем у половины работающих россиян, то есть почти у 40 миллионов человек. На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6 процента, сообщает РБК.

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Кино Каким получился новый «Терминатор» К радости поклонников, во франшизу вернулся терминатор всех времён и народов Арнольд Шварценеггер (в новой части — Карл).

Транспорт В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.

Политика Трамп назвал контроль над нефтью главной задачей США в Сирии В ходе выступления перед журналистами перед вылетом на встречу с активистами Республиканской партии в штате Миссисипи, президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение тем, как складывается ситуация в Сирии.

Гаджеты Apple пригрозила владельцам устаревших iPhone отключением интернета Калифорнийская компания Apple предупредил пользователей iPhone о необходимости обновить свой гаджет для того, чтобы не остаться без доступа к интернету, сообщает CNN.