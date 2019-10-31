Экономика
РБКДолговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Больше половины действующих должников не имели кредитов на 1 января 2015 года, 45% заемщиков не имели обязательств на начало 2017 года, показывают расчеты ЦБ. «Говорить о том, что у нас есть проблема накопленной долговой нагрузки, что одни и те же люди берут кредиты, нельзя», — подчеркнула Данилова.
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с чего всё началось
На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.РБКвчера в 05:42
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Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселёвска
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В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года.
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Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США и Китай выбирают новое место для заключения первой фазы торговой сделки.
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В Нарьян-Маре люди несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребенка
РИА Новости вчера в 14:51
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Компания Canalys подвела итоги исследования глобального рынка смартфонов в третьем квартале: отмечается, что отрасль впервые за два года продемонстрировала положительную динамику.
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На модернизацию первичного звена медицины выделят еще 550 млрд рублей
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Известия вчера в 12:06
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В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа
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Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина несколько дней назад перенесла четвертую операцию.
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Fisker готовит конкурента Tesla Model X
Никаких подробностей нет, но в Fisker обещают, что солнечная энергия обеспечит до 1000 миль (1600 км). Абсолютно бесплатных и экологически чистых.
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В Россию скоро приедут лицензионные автомобили BMW из Вьетнама
Немецкий автопроизводитель BMW считает, что VinFast «сделала отличный выбор базы для первых автомобилей», однако отмечает, что их базы отстают более чем на десять лет от платформы новых автомобилей баварского бренда.
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В Солнечной системе обнаружили новую карликовую планету
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В августе текущего года вступил в силу закон, согласно которому собственник должен подтвердить в ЕГРН свою электронную подпись, если хочет заключать сделки с жильем в электронном виде.
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