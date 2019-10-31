На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.

с чего всё началось

Общая финансовая нагрузка граждан увеличивается с конца 2017 года, в основном за счет необеспеченного потребительского кредитования. На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9% — это максимум с начала года.

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Общество Предприятия не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю Ни одно из предприятий, входящих в нацпроект по производительности труда в России, не поддержало переход на четырехдневную рабочую неделю.

Транспорт Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября, сообщила журналистам первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Политика Путин рассказал анекдот про бабушку Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.

Авто На российском рынке представят лицензионные BMW из Вьетнама В 2018 году во Франции компания представила седан Lux A2.0, который построен на «БМВ» 5 Series предыдущего поколения.

Фигурное катание Фигурист Козловский объяснил, зачем вырвал букет из рук партнерши Российский фигурист Дмитрий Козловский, который в паре с Александрой Бойковой одержал победу на этапе Гран-при Skate Canada, а после на церемонии награждения вырвал из рук партнерши букет цветов, объяснил свой поступок.

Общество Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками Меньше всего счастливых россиян оказалось в сфере рабочего персонала - 4,7 балла и автобизнеса - 4,4 балла.

Политика В НАТО потребовали от России «изменить поведение» В заявлении по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, которое состоялось 31 октября в Киеве, говорится о том, что нормального ведения дел с Россией не может быть до тех пор, пока она существенно не изменит поведение на мировой арене: будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства.

Происшествия В Волгограде женщина оставила грудного ребенка у поликлиники В Волгограде женщина оставила свою грудную дочь в коляске возле поликлиники.

Происшествия В ДТП в Москве погиб чиновник Минздрава Крыма В Москве автомобиль первого замглавы Минздрава Крыма Валентина Савченко попал в ДТП.

Общество Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.

Общество Россияне выбрали самый желанный город для переезда Санкт-Петербург почти вдвое обогнал Москву в рейтинге наиболее желанных городов для переезда.

Экономика Калининградцы смогут самостоятельно формировать собственную пенсию Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений С середины 2021 года россияне смогут формировать самостоятельно собственную пенсию через «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Игры Новые скриншоты PC-версии Red Dead Redemption 2 в 4K-разрешении Компания Nvidia в своём официальном Twitter-аккаунте опубликовала три новых скриншота PC-версии Red Dead Redemption 2 в 4K-разрешении.

Политика В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.

Происшествия Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.

Общество В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра Городской совет Нью-Йорка 30 октября принял закон, в соответствии с которым с 2022 года в городе будет запрещено продавать фуа-гра.

Общество Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора об «убогом» русском языке В своем посте преподаватель ВШЭ Гусейнов возмутился тем, что в московских киосках почти невозможно найти прессу на других языках, кроме русского, который он назвал "убогим клоачным".

Общество «Яндекс» рассказал о популярных продуктах для заготовок на зиму На основе анализа поисковых запросов названы 20 самых популярных у россиян продуктов для домашних заготовок на зиму.

Политика Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.

Происшествия Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.