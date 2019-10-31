Экономика

РБКРБКДолговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Общая финансовая нагрузка граждан увеличивается с конца 2017 года, в основном за счет необеспеченного потребительского кредитования. На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9% — это максимум с начала года.
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с чего всё началось

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.
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В НАТО призвали Россию вернуть Крым Украине

В Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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При прорыве теплотрассы в Петербурге пострадал пожилой человек

Из-за прорыва трубы на улице Олеко Дундича в петербургском районе Купчино дороги на юге города заволокло туманом.
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Армия и оружие

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Известия 09:04
Армия и оружие

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Футбол

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РИА Новости вчера в 18:01
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Песков опроверг данные о проведении нормандского саммита 15 ноября

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о проведении нормандского саммита 15 ноября.
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Политика

МИД РФ прокомментировал высылку российского дипломата из Болгарии

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Общество

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
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Политика

В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7

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Читатели британского издания The Daily Mail прокомментировали материал о запуске баллистической ракеты «Булава» с подводного ракетного крейсера «Князь Владимир».
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Российский лидер Владимир Путин пообещал решить вопрос с невыплатами страховой части пенсии при выходе на пенсию работающих многодетных матерей-опекунов.
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Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье

Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
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