Экономика
РБКДолговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Общая финансовая нагрузка граждан увеличивается с конца 2017 года, в основном за счет необеспеченного потребительского кредитования. На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9% — это максимум с начала года.
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с чего всё началось
На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.РБК05:42
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В НАТО призвали Россию вернуть Крым Украине
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Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
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«Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги
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Россия вернулась за стол переговоров по окололунной станции
Делегация "Роскосмоса" принимала участие в Международной координационной группе по исследованию космического пространства в октябре в Токио и впервые за долгое время обсуждала с иностранными партнерами проект международной окололунной станции, сообщил РИА Новости официальный представитель "Роскосмоса".
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Песков опроверг данные о проведении нормандского саммита 15 ноября
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о проведении нормандского саммита 15 ноября.
Политика
МИД РФ прокомментировал высылку российского дипломата из Болгарии
МИД РФ не комментирует вопрос отказа Болгарии в визе военному атташе посольства РФ в Софии.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Политика
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Комитет по иностранным делам палаты представителей США единогласно принял резолюцию против присоединения России к формату G7.
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Армия и оружие
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Российский лидер Владимир Путин пообещал решить вопрос с невыплатами страховой части пенсии при выходе на пенсию работающих многодетных матерей-опекунов.
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