Экономика

РБКРБКДолговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Больше половины действующих должников не имели кредитов на 1 января 2015 года, 45% заемщиков не имели обязательств на начало 2017 года, показывают расчеты ЦБ. «Говорить о том, что у нас есть проблема накопленной долговой нагрузки, что одни и те же люди берут кредиты, нельзя», — подчеркнула Данилова.
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с чего всё началось

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.
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Кредитная нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

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В новом трейлере Marvel Avengers показали, что ждёт геймеров

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В России на 12 лет увеличилась продолжительность жизни мужчин

За последние 15 лет продолжительность жизни мужчин в РФ увеличилась на 12 лет.
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Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

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Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

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