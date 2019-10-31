Экономика

РБКРБКДолговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Больше половины действующих должников не имели кредитов на 1 января 2015 года, 45% заемщиков не имели обязательств на начало 2017 года, показывают расчеты ЦБ. «Говорить о том, что у нас есть проблема накопленной долговой нагрузки, что одни и те же люди берут кредиты, нельзя», — подчеркнула Данилова.
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с чего всё началось

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.
РБКвчера в 05:42

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Кредитная нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Ведомостивчера в 19:54

Общий показатель долговой нагрузки населения превысил исторический максимум

ТАССвчера в 06:50

Долговая нагрузка россиян стала максимальной за семь лет

RT на русскомвчера в 10:09

Долговая нагрузка на россиян стала максимальной за семь лет, заявили в ЦБ

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Долги россиян поставили семилетний рекорд

Lenta.ruвчера в 07:00

Россияне навсегда утонули в долгах

Ридусвчера в 19:04

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

РБКвчера в 05:42
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Общество

Страдающий от рака телеведущий из США назвал первые симптомы болезни

Американский телеведущий Алекс Требек обращал внимание на разные тревожные симптомы, которые подавал его организм, но ничего с этим не делал.
Телеканал 360° 04:49
Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины в Раменском найден мертвым в СИЗО

Газета.Ru 05:10
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Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Музыка

Зрители покинули «пьяный» концерт певицы Наргиз в Уссурийске

Общественная служба новостей 29 октября в 11:49
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
РБК вчера в 20:19
Политика

Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса

Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
RT на русском 04:31
Футбол

«Зенит» хочет продать Азмуна за €35 млн

Напомним, что в составе "Зенита" Азмун выступает с февраля 2019 года. Петербуржцы купили его у казанского "Рубина" за €12 млн.
Газета.Ru 04:56
Политика

МИД России заявил о нехватке времени для выработки нового договора СНВ

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев заявил, что за время, оставшееся до окончания срока действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3), не получится разработать новый документ.
Известия 04:43
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

Закон об изменениях в ФЗ «О связи» и ФЗ «Об информации» частично вступил в силу 1 ноября.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска

REGNUM 02:27
Кино

Мединский раскритиковал фильм «Джокер»

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости вчера в 03:01
Политика

Белоруссия поставит близкие с Россией цели по инфляции

Белоруссия планирует с 2021 года перейти таргетированию инфляции в рамках гармонизации денежно-кредитной политики (ДКП) с Российской Федерацией.
ТАСС 03:06
Общество

Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
RT на русском 03:57
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Происшествия

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Задержанный летом полицией за мнимое покушение на сбыт наркотиков журналист Иван Голунов пришел в суд на заседание по жалобе на действия следователей.
Lenta.ru 04:36
Авто

Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости

SpeedMe вчера в 01:11
Общество

Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде

Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании подписки о невыезде в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова.
РБК 04:47
Политика

Премьер Болгарии назвал причины выдворения российского дипломата

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил в интервью bTV, что выдворенный из страны российский дипломат пытался завербовать высокопоставленного болгарского чиновника, имеющего доступ к секретной информации.
Московский Комсомолец 04:33
Экономика

Госдума займется решением проблем ипотечных квартир с детскими долями

Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые смогут решить вопрос с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье.
ФедералПресс 03:58
Политика

Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях якобы мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.
РИА Новости вчера в 18:41
Политика

В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа

Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
RT на русском вчера в 11:48
Музыка

Рок-группа My Chemical Romance объявила о воссоединении

Американская рок-группа My Chemical Romance, которая распалась в 2013 году, объявила о воссоединении ради концерта в Лос-Анджелесе.
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Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике

Фигурист Петр Чернышев, супруг серьезно больной актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за долгое время вышел на лед, выступив в Санкт-Петербурге.
Gazeta.SPb 04:12
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Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию

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Стали известны гонорары Ковалёва и Альвареса за бой

В ночь со 2 на 3 ноября мск в Лас-Вегасе состоится боксёрский поединок, в котором примут участие чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO россиянин Сергей Ковалёв и мексиканец Сауль Альварес, чемпион мира в среднем весе по версии трёх организаций.
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Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей

На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт со всеми своими артистами

Музыкальный продюсер Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла Malfa.
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Игры

Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2

News.ru вчера в 10:50
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Российская газета вчера в 17:38
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Артисты Мариинского театра отравились на гастролях в Москве

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