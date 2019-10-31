Экономика

РБКРБКДолговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Больше половины действующих должников не имели кредитов на 1 января 2015 года, 45% заемщиков не имели обязательств на начало 2017 года, показывают расчеты ЦБ. «Говорить о том, что у нас есть проблема накопленной долговой нагрузки, что одни и те же люди берут кредиты, нельзя», — подчеркнула Данилова.
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с чего всё началось

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.
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Долговая нагрузка на россиян стала максимальной за семь лет, заявили в ЦБ

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Россияне навсегда утонули в долгах

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Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

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Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
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Благодаря уведомлениям владельцы смогут своевременно узнавать о попытках незаконного присвоения их недвижимости.
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Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами в России

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В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета

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В России оценили призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
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Происшествия

В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

В Нарьян-Маре, в Ненецком автономном округе (НАО), мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей.
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Транспорт

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Газета.Ru 18:58
Космос

Virgin Galactic разместил акции на Нью-Йоркской бирже

Ценные бумаги Virgin Galactic вышли на фондовую биржу не в одиночку, а в альянсе с венчурным фондом Social Capital Hedosophia Holdings, принадлежащему Чамату Палихапитие.
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Российским юношам требовалась победа, чтобы не сомневаться в возможности играть в Элитном раунде чемпионата Европы 2020-го года.
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Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ и приговорен к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
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Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок

По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
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Dragon Age 4 выйдет не ранее весны 2022 года

Компания Electronic Arts рассказала инвесторам, что не собирается выпускать новую Dragon Age раньше финансового 2022 года.
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Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила о своём уходе.
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Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью

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В этом году будет закуплено почти 2 тыс. единиц диагностического оборудования на сумму более 1 млрд руб.
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Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

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Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

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В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
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Скворцова заявила о рекордном уровне продолжительности жизни

"Продолжительность жизни достигла исторического национального максимума — 73,5 года (рост на 0,6 года) за счет дополнительного спасения 31 тысячи человеческих жизней", — следует из доклада "О задачах субъектов России в сфере здравоохранения"
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Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб

Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
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Общество

Израильское ПО использовали для слежки через WhatsApp

Израильская компания-разработчик программного обеспечения NSO Group может быть причастна к слежке за официальными лицами около двадцати государств через мессенджер WhatsApp.
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