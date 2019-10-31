Экономика
РБКДолговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Общая финансовая нагрузка граждан увеличивается с конца 2017 года, в основном за счет необеспеченного потребительского кредитования. На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9% — это максимум с начала года.
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На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.РБК05:42
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Подведя итоги экспериментов ученые заявили, что паутина обладает бактериостатическими свойствами, что позволяет не гнить паутине и жертве паука в коконе.
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Театры
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