На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.

с чего всё началось

Совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ по состоянию на 1 октября 2019 года вырос до 10,6 процента. Это максимальный показатель с лета 2012 года. Предыдущий максимум (10,4 процента) был зафиксирован в 2014 году.

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