Финансы

Lenta.ruLenta.ruДолговое бремя россиян достигло исторического рекорда

По данным регулятора, долговая нагрузка (объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) жителей страны на 1 апреля 2020 года достигла 10,9 процента доходов. Это максимальное значение в истории наблюдений.
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Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума

Комсомольская правда10:35

Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда

Lenta.ru10:30

Долговая нагрузка россиян побила рекорд

Forbes10:12

ЦБ: долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума в 10,9%

ПРАЙМ10:19

ЦБ: долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума

Газета.Ru10:15

Долговая нагрузка на россиян достигла исторического максимума

URA.Ru10:26

Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда во время пандемии

РБК10:00
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Авто

Автодилеры прогнозируют падение продаж машин в России в июне до 50%

По прогнозам автодилеров, реализация новых легковых автомобилей и LCV (легкого коммерческого транспорта) на российском рынке в июне текущего года упадет максимум на 50 процентов по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.
Новые автомобили 02:16
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Здоровье

Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
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Авто

Марка BMW представила обновленную BMW 5-Series

Выпуск рестайлинговой BMW 5-Series на производственных мощностях в Дингольфинге стартует в июле текущего года, а первые товарные автомобили поступят к официальным дилерам уже в августе 2020-го.
Новые автомобили вчера в 02:58
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Общество

Попова надеется на получение вакцины до второй волны коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова надеется на получение вакцины против коронавируса до возможной второй волны заболевания.
Будущее России. Национальные проекты 09:52
1
Экономика

В России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 08:38
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Технологии

Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов

Китайский IT-гигант Huawei нашел замену «запрещенному» видеохостингу YouTube для своих смартфонов.
Live24 03:31
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Здоровье

Правила профилактики коронавируса утвердил Роспотребнадзор

Основные правила профилактики коронавируса утвердил Роспотребнадзор. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:19
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Происшествия

В Москве задержали главреда «Медиазоны» и журналистов «Эха Москвы»

В Москве у здания ГУ МВД задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, он проводил одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара, сообщается на сайте издания.
РБК 09:34
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Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту столицы, с помощью которой можно узнать, когда именно жители того или иного дома имеют право выйти на прогулку.
РБК 10:23
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Экономика

Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса

«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе.
РБК 05:45
1
Общество

Судно для достройки «Северного потока-2» вышло с базы

Российское судно «Академик Черский», способное достроить газопровод Северный поток-2, вышло из немецкого порта Мукран и встало на якорь в пяти километрах от него, свидетельствуют данные порталов за слежением морского трафика Vesselfinder и Marine Traffic.
Lenta.ru 06:54
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Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
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Общество

Академик РАН предупредил о вреде долгого ношения масок и перчаток

Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, в связи с этим носить перчатки бесполезно и вредно, так как есть риск заработать грибковые заболевания, сообщил «Интерфаксу» зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Республика Татарстан 05:44
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Общество

Собянин оценил возможность открытия парикмахерских и фитнес-центров

Фитнес-центры и парикмахерские в Москве хочется открыть, но пока выявляются около двух тысяч больных коронавирусом в день в столице, поэтому не надо забегать вперед, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.
РИА Новости 09:35
Экономика

Правительство представило план по восстановлению экономики в России

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
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Авто

Стартовали продажи минивэна Volkswagen Viloran

Дилеры Volkswagen начали прием заявок на новый большой минивэн премиум-класса Volkswagen Viloran.
Новые автомобили 26 мая в 23:00
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Политика

Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд

Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13
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Политика

Россия потребовала от Турции объективности при оценке событий ХХ века

Серия акций в Турции, посвященных 76-й годовщине переселения крымских татар, являются недостойными спекуляциями на трагической теме, заявили в МИД России, потребовав объективно оценивать события истории ХХ века.
Взгляд.ру 10:20
Финансы

Банк России рассказал о рисках ограничения кредитования

«Чтобы обеспечить плавный процесс признания ухудшения качества кредитных портфелей и поддержать кредитную активность, Банк России предпринял масштабные регулятивные послабления, которые распространяются на 85% кредитов организациям, с учетом субъектов МСП, и на реструктуризированные кредиты граждан», — отмечает первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Банки.ру 10:11
Общество

Власти Москвы сообщили о показателях смертности в мае

По данным депздрава, показатель смертности от коронавируса в апреле 2020 года зависит от методики подсчета.
Известия 08:10
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Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
1K
Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Тело ребенка нашли в реке, сообщили "РГ" в Следственном комитете по Псковской области. Эту девочку искали всем регионом.
Российская газета 08:32
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Футбол

Зрителей пустят на матчи Российской премьер-лиги

Роспотребнадзор согласовал c Российской премьер-лигой (РПЛ) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 09:22
6
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел SSJ-100 с отказавшим двигателем

Lenta.ru 06:57
75
Общество

В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 08:21
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Здоровье

Число крупных очагов коронавируса в Подмосковье достигло 11

Как сообщили в пресс-службе Мособлштаба, самыми крупными очагами инфицирования коронавирусом в области, по данным на 28 мая, стали Балашиха (1233 случая), Коломна (1173), Королев (1791), Красногорск (1890), Люберцы (1429), Мытищи (1262), Одинцово (1559), Пушкино (1021), Сергиев Посад (1062) и Химки (1037).
Росбалт 05:26
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Игры

Naughty Dog показала 20 минут геймплея The Last of Us Part II

Naughty Dog подробнее рассказала о сюжете и основных механиках сиквела, а также показала новые геймплейные кадры.
CyberSport.ru вчера в 16:45
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Общество

«Forbes Украина» назвал богатейших бизнесменов страны

Миллиардер Ринат Ахметов признан журналом «Forbes Украина» богатейшим бизнесменом страны, его состояние оценивается в $2,8 млрд, передает российская редакция Forbes.
Ведомости 05:36
Общество

Собственников квартир решили обязать платить за жильцов и гостей

Ещё хуже, продолжает пояснительная записка к законопроекту, получается в том случае, когда наниматель помещения в доме или гость хозяина заливают квартиру живущих внизу, либо причиняют другой материальный ущерб их имуществу в процессе ремонтных работ.
Московский Комсомолец вчера в 10:43
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