Долговая нагрузка россиян достигла рекордных 11,7 %
Показатель долговой нагрузки (ПДН) россиян на 1 января этого года достиг 11,7 % – это рекордный показатель за все время наблюдений. Об этом сообщила глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова в ходе выступления на Всероссийской банковской конференции.В источнике
С чего всё началось
Долговая нагрузка россиян достигла нового пика
На 1 января 2021 года уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов составил 11,7%, следует из презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой, представленной на конференции Ассоциации банков России.
РБКвчера в 05:42
Подробнее о событии
В Ассоциации российских банков не увидели опасности в растущей закредитованности россиян
Говорит Москвавчера в 08:38