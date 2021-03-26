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RuNews24.ru

Долговая нагрузка россиян достигла рекордных 11,7 %

Показатель долговой нагрузки (ПДН) россиян на 1 января этого года достиг 11,7 % – это рекордный показатель за все время наблюдений. Об этом сообщила глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова в ходе выступления на Всероссийской банковской конференции.В источнике
С чего всё началось

Долговая нагрузка россиян достигла нового пика

На 1 января 2021 года уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов составил 11,7%, следует из презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой, представленной на конференции Ассоциации банков России.
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