Показатель долговой нагрузки (ПДН) россиян на 1 января этого года достиг 11,7 % – это рекордный показатель за все время наблюдений. Об этом сообщила глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова в ходе выступления на Всероссийской банковской конференции.

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С чего всё началось Долговая нагрузка россиян достигла нового пика На 1 января 2021 года уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов составил 11,7%, следует из презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой, представленной на конференции Ассоциации банков России. РБК вчера в 05:42