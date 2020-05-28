Экономика

ФАНФАНДолговая нагрузка россиян побила исторический рекорд

Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума. К такому выводу пришли специалисты Банка России.
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Банкам РФ предсказали постепенное увеличение количества «плохих долгов»

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Московский таксист спас клиентку из плена с помощью приложения

Работающий таксистом москвич спас клиентку из плена благодаря мобильному приложению.
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«Барселона» готовит новое предложение по Лаутаро Мартинесу

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Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

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Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Красноярском крае до 14 июня, сообщается в тексте указа губернатора региона Александра Усса, размещенном на официальном портале правительства.
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Основатели Модульбанка требуют с Аветисяна 650 млн рублей

Петров, Лагута и Новиков считают, что Аветисян необоснованно обогатился, когда в декабре минувшего года основатели вышли из капитала, бесплатно отдав Аветисяну в общей сложности 22,5% акций.
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Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще два дела

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Общество

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 94 человека

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 94 факта заражения людей коронавирусом.
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Общество

Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов

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Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин задержан за пикет в поддержку Ильи Азара у здания ГУ МВД Москвы

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Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней

Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
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Общество

В России втрое увеличат размер пособия по безработице

Частных предпринимателей причислили к категории граждан, имеющих право на получение максимального пособия по безработице.
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Naughty Dog показала 20 минут геймплея The Last of Us Part II

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Глава американской компании Tesla Илон Маск прокатился на одном из самых обсуждаемых автомобилей последнего года – пикапе Cybertruck.
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В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
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Мэра Славгорода задержали по подозрению во взяточничестве

Задержан мэр Славгорода Сергей Горбунов.
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Врач рассказал, как не заразиться коронавирусом в общественных местах

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Экономика

Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

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Министр в Бурятии извинилась за фразу «с голоду еще никто не умер»

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На пляжах Турции запретят курить сигареты и кальян

Власти Антальи раскрыли новые правила для отдыхающих. На пляжах Турции запретят курить сигареты и кальян.
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