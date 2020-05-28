Экономика
ФАНДолговая нагрузка россиян побила исторический рекорд
Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума. К такому выводу пришли специалисты Банка России.
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Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Общество
Собянин: режим санитарных ограничений сохранится до появления вакцины
Режим самосохранения и санитарных ограничений будет сохраняться в Москве до появления вакцины от COVID-19, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Коммерсантъ 09:36
Футбол
«Штутгарт» обыграл «Гамбург», уступая 0:2 после первого тайма
«Штутгарт» обыграл «Гамбург» в матче 28-го тура второго дивизиона чемпионата Германии.
Матч ТВ 16:32
Общество
Кудрин предложил раскрывать доходы топ-менеджмента госкомпаний
По словам собеседника агентства, Счетная палата предлагает правительству поручить заинтересованным федеральным органам исполнительной власти рассмотреть вопросы об определении единых подходов к представлению топ-менеджментом сведений о доходах.
Коммерсантъ 10:53
Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
Интерфакс 13:02
Кино
Сиквел «Апгрейда» станет сериалом
Игромания.ру 13:36
Общество
Основные ограничения продлеваются в Петербурге до 14 июня - власти
"Большинство мер, направленных на борьбу с распространением в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции, продлеваются по 14.06.2020", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 11:58
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 мая
В Москве 28 мая умер 76 пациент с коронавирусом. Всего за прошлые сутки в России умерли 174 пациента с коронавирусом.
РБК 17:01
Общество
«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты
Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».
РБК 14:54
Экономика
Правительство завершает подготовку плана по восстановлению экономики
Российское правительство завершает подготовку плана восстановления доходов населения, занятости и экономики страны.
RT на русском 08:11
Игры
Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS
Игромания.ру 09:18
Футбол
Болельщики датского «Орхуса» поддержали команду с огромного экрана
На стадионе «Керек Парк» болельщиков не пустили из-за пандемии коронавируса. При этом фанаты хозяев смогли поддержать свою команду.
Спорт-Экспресс 16:33
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ 10:56
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Здоровье
Орлов заявил о готовности Приамурья противостоять коронавирусу
В регионе, как полагает губернатор, есть время учесть опыт западной части страны и своевременно принять превентивные меры Свыше половины коек в стационарах для больных с коронавирусом в Амурской области в настоящее время свободны, заявил 28 мая губернатор Василий Орлов.
SM News 04:48
Космос
Рогозин рассказал, когда российские космонавты высадятся на Луну
Рогозин подчеркнул, что благодаря высадке на Луну космонавты отработают технологию высадки и на прочие небесные тела.
Госновости 14:57
Общество
Минтруд подготовил новые правила увольнения россиян в пандемию
Министерство труда и соцзащиты предлагает правительству страны узаконить особое регулирование трудовых отношений в период пандемии коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 18:22
Футбол
РПЛ решили возобновить со зрителями
Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) в присутствии зрителей.
Lenta.ru 09:15
Культура
Фанаты сделали русскоязычную озвучку для Alan Wake
Творческая группа R.G.MVO представила русскоязычную озвучку для психологического экшен-триллера Alan Wake.
CyberSport.ru 18:06
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы кинотеатров
Роспотребнадзор разработал правила работы для кинотеатров после пандемии коронавируса.
Электорат.Инфо 18:36
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Политика
Посольство РФ припомнило Вашингтону выселение индейцев
Власти Соединенных Штатов не имеют морального права поучать другие страны событиями прошлого после массового выселения индейцев.
Известия 16:30
Происшествия
В Москве потушили пожар на железнодорожной станции Выхино
В четверг вечером на железнодорожной станции Выхино произошел пожар в одноэтажном отдельно стоящем строении на площади 15 кв. м. В 23:38 мск пожар был локализован.
ТАСС 17:25
Шоу-бизнес
Шаляпин поддержал Шнурова и раскритиковал артистов
Шаляпин подчеркнул, что сегодня в государственной помощи нуждается не «первая плеяда звёзд», а артисты из небольших городов, которые выступают в ресторанах, цирках, хорах и танцевальных ансамблях.
News.ru 07:30
Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
Общество
Певец Стас Костюшкин рассказал о пережитом в детстве насилии
РИА Новости 18:48
Киберспорт
Star Wars: Battlefront II бесплатно раздадут в PS Plus в июне
NewInform вчера в 04:14