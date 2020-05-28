Экономика
ФАНДолговая нагрузка россиян побила исторический рекорд
Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума. К такому выводу пришли специалисты Банка России.
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Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума
Комсомольская правдавчера в 10:35
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Шоу-бизнес
Оксана Самойлова проигнорировала публичное признание Джигана в любви
Актуальные Новости 00:21
Происшествия
Под Киевом криминальные группировки открыли стрельбу из-за маршруток
«Сегодня утром в городе Бровары произошла криминальная разборка между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси», — написал Геращенко.
Lenta.ru 03:44
Общество
Голосование по Конституции захотели растянуть на несколько дней
Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию на свежем воздухе и растянуть мероприятие на несколько дней.
Lenta.ru 03:36
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге со следующего месяца начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
РИА Новости вчера в 14:00
Общество
Число погибших от коронавируса в России за сутки резко выросло
Общее количество случаев коронавируса в России превысило 387 тысяч, выздоровели почти 160 тысяч.
BFM.ru 04:08
Происшествия
Лекарства для онкобольных нашли на свалке возле Сергиева Посада
Под Сергиевым Посадом обнаружена свалка медицинских отходов.
Вести.Ru 03:05
Политика
Минобороны России начало подготовку к параду Победы
RT на русском вчера в 17:57
Общество
За сутки в России выявили 8338 новых случаев коронавируса
8338 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за минувшие сутки; в стационарах страны скончался 161 пациент с COVID-19.
Сиб.фм 27 мая в 03:37
Происшествия
Московский таксист спас клиентку из плена благодаря приложению
Подрабатывающий таксистом житель Москвы случайно спас клиентку из плена, сообщают "Вести".
РИА Новости 03:51
Происшествия
На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела
В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено два новых уголовных дела.
Ведомости 03:46
Здоровье
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 230 человек
ИА Красная Весна 04:06
Общество
В ближайшие дни в ряде регионов России ожидаются заморозки
"В некоторых регионах страны жара закончилась: на территории Томской области возможны заморозки до минус 3 градусов, в Алтае - до минус 2, в южных районах Красноярского края - до минус 5", - приводит слова Вильфанда ТАСС.
Московский Комсомолец вчера в 16:24
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings вчера в 02:45
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
Общество
В Тульской области выявлено еще 112 случаев коронавируса
Региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 03:51
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 14 июня
Власти Красноярского края продлили режим самоизоляции до 14 июня. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в правительстве Красноярского края.
ТАСС 03:46
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Здоровье
Роскачество напомнило о вреде алкоголя
Алкоголь существенно замедляет снижение веса, поэтому его лучше не употреблять тем, кто соблюдает диету, такое сообщение распространило Роскачество.
Вестник Кавказа 01:39
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Футбол
«Зенит» поздравил Аршавина с днем рождения
В составе "Зенита" Аршавин трижды становился чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок России.
Bobsoccer 04:03
Общество
За сутки в России выявили 8 572 заболевших коронавирусом
За все время от COVID-19 в России скончались 4 374 человека. За минувшие сутки выписали из больниц 8 264 человека.
RuNews24.ru 03:47
Политика
Менее четверти россиян выразили желание голосовать через интернет
Исследование показало, что только 23% россиян предпочли бы проголосовать через Интернет, голосовать по почте стали бы 2% респондентов.
Интерфакс 00:18
Общество
Власти японского Китакюсю объявили о второй волне коронавируса
Мэр японского города Китакюсю Кэндзи Китахаси заявил, что в городе началась вторая волна коронавирусной инфекции, в связи с чем закроются музеи, кинотеатры и другие объекты.
Газета.Ru 03:26
Шоу-бизнес
Опубликован редкий кадр Жанны Фриске во время болезни
Недавно младшая сестра Фриске опубликовала еще одно редкое архивное фото с артисткой.
Народные новости вчера в 03:04
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Игры
Анонсирована новая игра по «Звездным войнам»
CyberSport.ru вчера в 23:35
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Григорович» отбил атаку «пиратов» в Индийском океане
Фрегат «Адмирал Григорович» и спасательный буксир «Профессор Николай Муру» отразили нападение условных пиратов на учениях в Индийском океане, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
ТК Звезда 03:46
Общество
Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
Их нецелевое использование (например, не были улучшены жилищные условия) должно предполагать возможность возврата материнского (семейного) капитала и наступление юридических последствий для сторон", — говорится в документе.
РИА Новости вчера в 23:48
Гаджеты
Honor представил в России смартфон Honor 30S
На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor помимо флагманских моделей была представлена и бюджетная модель серии Honor 30 — смартфон Honor 30S.
TechFusion вчера в 13:07