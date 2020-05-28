Экономика

ForbesForbesДолговая нагрузка россиян побила рекорд

Уровень долговой нагрузки российских домохозяйств к 1 апреля этого года побил рекорд, достигнув 10,9%.
Читать в источнике
Комментировать348

Подробнее о событии

Экономист назвал главную опасность роста долговой нагрузки в РФ

URA.Ru13:32

Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда во время пандемии

РБК10:00

ЦБ зафиксировал новый рекорд долговой нагрузки россиян

Коммерсантъ11:36

Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума

Комсомольская правда10:35

Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда

Lenta.ru10:30

ЦБ: долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума в 10,9%

ПРАЙМ10:19

Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума

Ведомости12:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 23:18, Ашберн
Происшествия

Коронавирус подтвердился у холмчанина, прилетевшего из Владивостока

Мужчина прилетел из Владивостока 26 мая. Он и находился на самоизоляции по месту жительства.
АСТВ 22:32
Шоу-бизнес

33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой

Звезда «Универа» любит эпатаж и часто удивляет своих поклонников. Но сегодня Настастья Самбурская предстала в совершенно неожиданном образе.
Вокруг ТВ 11:48
2
Здоровье

Мясников назвал причины ослабления коронавируса

По словам Мясникова, вирус фильтруется иммунной системой человека и, борясь с ней, теряет свою былую мощь.
Lenta.ru 22:49
66
Политика

В Госдуме назвали возможные сроки открытия российских пляжей

Пляжи в России могут начать открывать уже с 1 июля, считает глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
АБН 23:07
Шоу-бизнес

Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье

На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо вчера в 10:37
28
Авто

Названы самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей

Москва, 28 мая 2020, 09:47 — REGNUM Рейтинг кроссоверов на вторичном авторынке России за 600 тыс. рублей составили специалисты портала Usedcars.ru.
REGNUM 02:47
5
Общество

Валуев ответил на призыв уйти из Госдумы

Metaratings 13:50
Здоровье

В Приморье умерли 18 носителей коронавируса, 39 — в тяжёлом состоянии

REGNUM 23:03
Гаджеты

Xiaomi представила свой самый мощный смартфон Mi 10

Пекин, 28 мая 2020, 23:22 — REGNUM Китайская корпорация Xiaom в ходе онлайн пресс-конференции представила ряд новых гаджетов, включая свою новую флагманскую модель смартфона Mi 10.
REGNUM 16:22
91
Общество

Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве

27 мая Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня.
Lenta.ru 17:35
468
Политика

Twitter отреагировал на указ Трампа о регулировании соцсетей

Администрация Twitter прокомментировала указ президента США Дональда Трампа о регулировании работы социальных сетей.
Известия 23:12
54
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран

REGNUM 18:48
896
Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Lenta.ru вчера в 17:40
1K
Общество

В ближайшие дни в ряде регионов России ожидаются заморозки

"В некоторых регионах страны жара закончилась: на территории Томской области возможны заморозки до минус 3 градусов, в Алтае - до минус 2, в южных районах Красноярского края - до минус 5", - приводит слова Вильфанда ТАСС.
Московский Комсомолец 16:24
Игры

Геймплей новой The Last of Us показали на видео

Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США.
Evo-rus.com 13:07
36
Политика

Киевский суд признал нацистской символику дивизии СС «Галичина»

Коммерсантъ вчера в 07:56
283
Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
503
Игры

Студия Arkane празднует юбилей и бесплатно раздает Arx Fatalis

Более трех недель компания Bethesda будет праздновать двадцатилетие Arkane.
Srnsk 20:24
4
Экономика

Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным

Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru 17:50
103
Авто

Бренд Datsun уходит с российского рынка

Руководство Nissan приняло решение о том, что бренд Datsun покинет российский рынок, передает Autonews.
Коммерсантъ 04:57
533
Происшествия

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
1,6K
Общество

Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии

Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия 20:59
134
Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 01:48
67
Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
Интерфакс 13:02
47
Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
4,1K
Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Для съемки режиссерской версии понадобится до 30 млн долларов. В этой съемке дополнительных картин с участием актеров не будет.
ToDay News Ufa вчера в 23:12
20
Общество

Врач допустил переход коронавируса в сезонное заболевание

Ранее директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что переход эпидемии коронавируса COVID-19 в сезонную возможен в том случае, если более 60% от населения Земли приобретут иммунитет к этой болезни.
РБК 23:10
Политика

ПАСЕ решила проверить Конституцию России

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
Lenta.ru 09:47
2,2K
Здоровье

В Бурятии зарегистрировали более 1400 случаев заражения коронавирусом

По данным на утро 28 мая в республике зарегистрировано 1411 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19, из которых 781 случай - в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба оперативного штаба.
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 21:43
102
Авто

Гибридный Lamborghini Sian стал конструктором Lego

Компания Lego пополнила линейку Lego Technic новым конструктором – игрушечной копией гибридного суперкара Lamborghini Sian.
Автоновости дня 07:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное