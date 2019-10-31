Экономика
RT на русскомДолговая нагрузка россиян стала максимальной за семь лет
Уровень долговой нагрузки населения России по состоянию на 1 октября 2019 года вырос до 10,6%, что является максимальным показателем с лета 2012 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Банка России.
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с чего всё началось
Больше половины действующих должников не имели кредитов на 1 января 2015 года, 45% заемщиков не имели обязательств на начало 2017 года, показывают расчеты ЦБ. «Говорить о том, что у нас есть проблема накопленной долговой нагрузки, что одни и те же люди берут кредиты, нельзя», — подчеркнула Данилова.РБК05:42
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