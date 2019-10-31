Экономика

Вести.RuВести.RuЦБ: долговая нагрузка на россиян достигла максимальных показателей

Совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ по состоянию на 1 октября 2019 года вырос до 10,6 процента. Это максимальный показатель с лета 2012 года. Предыдущий максимум (10,4 процента) был зафиксирован в 2014 году.
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Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.
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