Экономика
РБКДолговая нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2013–2014 годов
Объясняется это в том числе высокой кредитной нагрузкой населения, которая в 75% регионов уже превысила пик 2013–2014 годов. Такие данные содержатся в докладе о денежно-кредитной политике, который опубликовал Банк России.
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Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе
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Суд оштрафовал дизайнера, которому полицейские сломали ногу
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Компания Motorola выпустила на рынок дешевые телевизоры
Astera вчера в 14:28
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Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru 08:44
Музыка
50 лет назад родился вокалист The Prodigy Кит Флинт
17 сентября 2019 года солисту британской группы The Prodigy Киту Флинту могло бы исполниться 50 лет.
Газета.Ru 09:42
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RT на русском 02:58
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В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании женщины-врача
Правоохранителям удалось задержать мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, которая шла на вызов к пациенту.
ТАСС 07:52
Футбол
Рамзан Кадыров прокомментировал освобождение Мамаева и Кокорина
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что одобряет освобождение футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
МК-Спорт 09:29
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
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Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.
RT на русском 10:00
Культура
«Зачарованные» вновь объединятся и появятся в другом сериале в роли сестер
Милано и Комбс играли в сериале «Зачарованные» Фиби и Пайпер Холливелл — двух сестер магической Силы Трех.
Playboyrussia.com 04:46
Кино
Стартовали съемки новой Mortal Kombat
Стартовали съемки нового фильма по вселенной Mortal Kombat, сообщил сценарист Грег Руссо, опубликовав в своем «Твиттере» фото со съемочной площадки, подписав его «Пусть Боги присматривают за нами!».
MOS.news вчера в 04:59
Шоу-бизнес
Сестра Бондарчука решила пропустить его свадьбу с Паулиной Андреевой
Сестра кинорежиссера Федора Бондарчука Наталья сообщила, что не пойдет на свадьбу брата.
Экономика сегодня 06:55
Политика
Саудовский король пообещал справиться с последствиями атаки дронов
В заявлении монарха по итогам заседания совета министров говорится, что Эр-Рияд способен справиться с последствиями «трусливой атаки» на инфраструктуру Saudi Aramco, которая в числе прочего поставила под угрозу мировую экономику.
РБК 08:59
Наука
Ученые назвали омолаживающий кровь фрукт
Ученые объяснили это тем, что фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток в красном костном мозге, являющихся предшественниками клеток крови, а также способствует регенерации.
Кубанские новости 03:52
Шоу-бизнес
Саша Савельева рассказала, что могла умереть при родах
Российская певица, бывшая солистка поп-группы "Фабрика" Саша Савельева впервые рассказала о беременности и родах.
Народные новости вчера в 17:50
Политика
Дерипаска подал иск к британским и американским СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск Олега Дерипаски к британским изданиям The Times и The Telegraph, а также американской The Nation, сообщается на сайте суда.
Коммерсантъ 07:21
Политика
В ООН заявили о деэскалации конфликта на востоке Украины
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине сообщила о значительном сокращении числа жертв среди мирного населения в Донбассе после вступления в силу 21 июля режима прекращения огня.
RT на русском 05:01
Энергетика
Лимиты ЕС вынудили «Газпром» нарастить транзит газа через Украину
Ruposters.ru вчера в 07:03
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается
По данным "Московского комсомольца", Заворотнюк находится в одной из московских клиник, где ее ввели в искусственную кому в связи с отеком мозга.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 05:55
Кино
Владимир Меньшов отмечает 80-летие
17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.
RT на русском 07:39
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу алкоголя
В правительстве «концептуально» поддержали законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
RT на русском вчера в 23:52
Политика
Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Происшествия
Госдума расширяет право задержанных на звонок родственникам
Законопроектом изменится редакция ч.7 т.14 закона о полиции, согласно которой задержанный не позднее трех часов с момента задержания получает право на один телефонный разговор в присутствии сотрудника полиции в целях уведомления близкого родственника (родственника) или близкого лица о своем задержании и месте нахождения.
Росбалт 09:21