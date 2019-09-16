Экономика

РБКРБКДолговая нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2013–2014 годов

Объясняется это в том числе высокой кредитной нагрузкой населения, которая в 75% регионов уже превысила пик 2013–2014 годов. Такие данные содержатся в докладе о денежно-кредитной политике, который опубликовал Банк России.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года

ТАССвчера в 11:59

Долговая нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2013–2014 годов

РБКвчера в 12:37

Кредитная нагрузка россиян в большинстве регионов превысила пик 2014 года

Ведомостивчера в 13:21

Кредитная нагрузка россиян достигла пика

URA.Ruвчера в 12:57

ЦБ: кредитная нагрузка россиян превысила пик 2013-2014 гг в 75% регионах

Газета.Ruвчера в 11:54

Кредитная нагрузка россиян превысила пик 2013-2014 годов в 75% регионах

ПРАЙМвчера в 11:52

Кредитная нагрузка россиян превысила пик 2014 года

Взгляд.рувчера в 13:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 10:04, Вашингтон
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала о своей болезни

РЕН ТВ 07:05
Происшествия

В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников

REGNUM 08:46
Политика

Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе

Lenta.ru вчера в 21:40
Происшествия

Суд оштрафовал дизайнера, которому полицейские сломали ногу

Московский Комсомолец 08:51
Происшествия

Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей

Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Гаджеты

Компания Motorola выпустила на рынок дешевые телевизоры

Astera вчера в 14:28
Экономика

Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий

Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru 08:44
Музыка

50 лет назад родился вокалист The Prodigy Кит Флинт

17 сентября 2019 года солисту британской группы The Prodigy Киту Флинту могло бы исполниться 50 лет.
Газета.Ru 09:42
Происшествия

Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии

RT на русском 02:58
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании женщины-врача

Правоохранителям удалось задержать мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, которая шла на вызов к пациенту.
ТАСС 07:52
Футбол

Рамзан Кадыров прокомментировал освобождение Мамаева и Кокорина

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что одобряет освобождение футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
МК-Спорт 09:29
Общество

Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей

Российская газета вчера в 11:37
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.
RT на русском 10:00
Культура

«Зачарованные» вновь объединятся и появятся в другом сериале в роли сестер

Милано и Комбс играли в сериале «Зачарованные» Фиби и Пайпер Холливелл — двух сестер магической Силы Трех.
Playboyrussia.com 04:46
Общество

Галкин поддержал осужденного за травму омоновца актера Устинова

РБК 04:21
Кино

Стартовали съемки новой Mortal Kombat

Стартовали съемки нового фильма по вселенной Mortal Kombat, сообщил сценарист Грег Руссо, опубликовав в своем «Твиттере» фото со съемочной площадки, подписав его «Пусть Боги присматривают за нами!».
MOS.news вчера в 04:59
Шоу-бизнес

Сестра Бондарчука решила пропустить его свадьбу с Паулиной Андреевой

Сестра кинорежиссера Федора Бондарчука Наталья сообщила, что не пойдет на свадьбу брата.
Экономика сегодня 06:55
Политика

Саудовский король пообещал справиться с последствиями атаки дронов

В заявлении монарха по итогам заседания совета министров говорится, что Эр-Рияд способен справиться с последствиями «трусливой атаки» на инфраструктуру Saudi Aramco, которая в числе прочего поставила под угрозу мировую экономику.
РБК 08:59
Наука

Ученые назвали омолаживающий кровь фрукт

Ученые объяснили это тем, что фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток в красном костном мозге, являющихся предшественниками клеток крови, а также способствует регенерации.
Кубанские новости 03:52
Шоу-бизнес

Саша Савельева рассказала, что могла умереть при родах

Российская певица, бывшая солистка поп-группы "Фабрика" Саша Савельева впервые рассказала о беременности и родах.
Народные новости вчера в 17:50
Политика

Дерипаска подал иск к британским и американским СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск Олега Дерипаски к британским изданиям The Times и The Telegraph, а также американской The Nation, сообщается на сайте суда.
Коммерсантъ 07:21
Политика

В ООН заявили о деэскалации конфликта на востоке Украины

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине сообщила о значительном сокращении числа жертв среди мирного населения в Донбассе после вступления в силу 21 июля режима прекращения огня.
RT на русском 05:01
Энергетика

Лимиты ЕС вынудили «Газпром» нарастить транзит газа через Украину

Ruposters.ru вчера в 07:03
Шоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается

По данным "Московского комсомольца", Заворотнюк находится в одной из московских клиник, где ее ввели в искусственную кому в связи с отеком мозга.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 05:55
Кино

Владимир Меньшов отмечает 80-летие

17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.
RT на русском 07:39
Шоу-бизнес

Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Общество

В России могут ввести новые ограничения на продажу алкоголя

В правительстве «концептуально» поддержали законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
RT на русском вчера в 23:52
Политика

Суд арестовал один из главных активов Порошенко

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Происшествия

Госдума расширяет право задержанных на звонок родственникам

Законопроектом изменится редакция ч.7 т.14 закона о полиции, согласно которой задержанный не позднее трех часов с момента задержания получает право на один телефонный разговор в присутствии сотрудника полиции в целях уведомления близкого родственника (родственника) или близкого лица о своем задержании и месте нахождения.
Росбалт 09:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное