ТАССДолговая нагрузка россиян в первом полугодии 2021 года увеличилась до 10,2%Центробанк прорабатывает ужесточение для микрофинансовых организаций (МФО) коэффициентов риска по займам с повышенным показателем долговой нагрузки.КоммерсантъВ первом полугодии 2021 г. долговая нагрузка населения на макроуровне увеличилась с 9,8 до 10,2% располагаемых доходов.ВедомостиБанк России отмечает за последний год «рост доли займов с повышенным ПДН».КоммерсантъЦБ отмечает, что рост потребительского кредитования не поддерживается расширением клиентской базы банковского сектора, а происходит за счет увеличения сумм кредитов, что создает системные риски.РИА НовостиЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваКомсомольская правдаЦарьградРБКЭкономика сегодняПодробнее о событииЦБ зафиксировал новый максимум долговой нагрузки россиянРБК08:00Центробанк РФ считает ключевыми рисками рост потребкредитов, исход нерезидентов и процентный риск банковFinam.Ru08:52ЦБ обеспокоил рост доли микрозаймов с высоким показателем долговой нагрузкиИнтерфакс08:07Банк России оценил риски финансовой стабильностиВедомости08:03ЦБ может ужесточить правила выдачи микрозаймов людям с высокой долговой нагрузкойКоммерсантъ09:02ЦБ: финансовая система РФ стабильна и даже при ухудшения условий выполнит свои функцииТАСС08:24Банк России хочет ужесточить регулирование выдачи займов микрофинансовыми организациямиПРАЙМ08:47Показать ещёОценить57Поделиться