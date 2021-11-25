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Долговая нагрузка россиян в первом полугодии 2021 года увеличилась до 10,2%

Центробанк прорабатывает ужесточение для микрофинансовых организаций (МФО) коэффициентов риска по займам с повышенным показателем долговой нагрузки.
Коммерсантъ
В первом полугодии 2021 г. долговая нагрузка населения на макроуровне увеличилась с 9,8 до 10,2% располагаемых доходов.
Ведомости
Банк России отмечает за последний год «рост доли займов с повышенным ПДН».
Коммерсантъ
ЦБ отмечает, что рост потребительского кредитования не поддерживается расширением клиентской базы банковского сектора, а происходит за счет увеличения сумм кредитов, что создает системные риски.
РИА Новости

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