ТАССДолговая нагрузка россиян в первом полугодии 2021 года увеличилась до 10,2%Коэффициент обслуживания долга по новой методике на 1 января 2021 года составил 9,8% от располагаемых доходов населения (против 11,5% по предыдущей методике).ТАССЦентробанк прорабатывает ужесточение для микрофинансовых организаций (МФО) коэффициентов риска по займам с повышенным показателем долговой нагрузки.КоммерсантъЦБ отмечает, что рост потребительского кредитования не поддерживается расширением клиентской базы банковского сектора, а происходит за счет увеличения сумм кредитов, что создает системные риски.РИА НовостиГосдума накануне приняла закон, дающий Центробанку право вводить прямые количественные ограничения на выдачу кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) отдельных видов потребительских кредитов и займов.КоммерсантъЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваКомсомольская правдаREGNUMПрофильРБКЦарьградЭкономика сегодняПодробнее о событииЦентробанк России: уровень долговой нагрузки россиян достиг максимума в 10,24 процентаLenta.ru09:00Центробанк РФ считает ключевыми рисками рост потребкредитов, исход нерезидентов и процентный риск банковFinam.Ru08:52Банк России хочет ужесточить регулирование выдачи займов микрофинансовыми организациямиПРАЙМ08:47Банк России оценил риски финансовой стабильностиВедомости08:03ЦБ зафиксировал новый максимум долговой нагрузки россиянРБК08:00Долговая нагрузка россиян в первом полугодии 2021 года увеличилась до 10,2%ТАСС08:04ЦБ обеспокоил рост доли микрозаймов с высоким показателем долговой нагрузкиИнтерфакс08:07Показать ещёОценить91Поделиться