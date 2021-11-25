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Долговая нагрузка россиян в первом полугодии 2021 года увеличилась до 10,2%

Коэффициент обслуживания долга по новой методике на 1 января 2021 года составил 9,8% от располагаемых доходов населения (против 11,5% по предыдущей методике).
ТАСС
Центробанк прорабатывает ужесточение для микрофинансовых организаций (МФО) коэффициентов риска по займам с повышенным показателем долговой нагрузки.
Коммерсантъ
ЦБ отмечает, что рост потребительского кредитования не поддерживается расширением клиентской базы банковского сектора, а происходит за счет увеличения сумм кредитов, что создает системные риски.
РИА Новости
Госдума накануне приняла закон, дающий Центробанку право вводить прямые количественные ограничения на выдачу кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) отдельных видов потребительских кредитов и займов.
Коммерсантъ

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