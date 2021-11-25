ТАССДолговая нагрузка россиян в первом полугодии 2021 года увеличилась до 10,2%Долговая нагрузка населения в первом полугодии 2021 года увеличилась с 9,8% до 10,2%, сообщается в обзоре Банка России о финансовой стабильности.Inc. RussiaРегулятор отметил, что за последний год выросла доля займов с повышенным показателем долговой нагрузки (ПДН), увеличилось и число самих заемщиков на рынке микрозаймов.ПРАЙМЦБ отмечает, что рост потребительского кредитования не поддерживается расширением клиентской базы банковского сектора, а происходит за счет увеличения сумм кредитов, что создает системные риски.РИА НовостиПочти 60% необеспеченных займов выдавались кредиторам с показателями долговой нагрузки (ПДН) больше 50%, то есть тем, кто тратит на платежи по кредитам больше половины дохода.ForbesЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваЭкономика сегодняНТВКомсомольская правдаREGNUMРоссийская газетаПрофильЦентральная Служба НовостейKonkurent.ruУльяновск онлайнСобака.ruЦарьградFBM.ruНародные новостиРосбалтФАНРБКГлагоLПодробнее о событииЦентробанк России: уровень долговой нагрузки россиян достиг максимума в 10,24 процентаLenta.ruвчера в 09:00Центробанк РФ считает ключевыми рисками рост потребкредитов, исход нерезидентов и процентный риск банковFinam.Ruвчера в 08:52Банк России оценил риски финансовой стабильностиВедомостивчера в 08:03ЦБ обеспокоил рост доли микрозаймов с высоким показателем долговой нагрузкиИнтерфаксвчера в 08:07ЦБ зафиксировал новый максимум долговой нагрузки россиянРБКвчера в 08:00Долговая нагрузка россиян в первом полугодии 2021 года увеличилась до 10,2%ТАССвчера в 08:04Банк России хочет ужесточить регулирование выдачи займов микрофинансовыми организациямиПРАЙМвчера в 08:47Показать ещёОценить162Поделиться