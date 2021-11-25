Будьте в Плюсе

Долговая нагрузка россиян в первом полугодии 2021 года увеличилась до 10,2%

Долговая нагрузка населения в первом полугодии 2021 года увеличилась с 9,8% до 10,2%, сообщается
 в обзоре Банка России о финансовой стабильности.
Inc. Russia
Регулятор отметил, что за последний год выросла доля займов с повышенным показателем долговой нагрузки (ПДН), увеличилось и число самих заемщиков на рынке микрозаймов.
ПРАЙМ
ЦБ отмечает, что рост потребительского кредитования не поддерживается расширением клиентской базы банковского сектора, а происходит за счет увеличения сумм кредитов, что создает системные риски.
РИА Новости
Почти 60% необеспеченных займов выдавались кредиторам с показателями долговой нагрузки (ПДН) больше 50%, то есть тем, кто тратит на платежи по кредитам больше половины дохода.
Forbes

Подробнее о событии

Центробанк России: уровень долговой нагрузки россиян достиг максимума в 10,24 процента
Lenta.ruвчера в 09:00
Центробанк РФ считает ключевыми рисками рост потребкредитов, исход нерезидентов и процентный риск банков
Finam.Ruвчера в 08:52
Банк России оценил риски финансовой стабильности
Ведомостивчера в 08:03
ЦБ обеспокоил рост доли микрозаймов с высоким показателем долговой нагрузки
Интерфаксвчера в 08:07
ЦБ зафиксировал новый максимум долговой нагрузки россиян
РБКвчера в 08:00
Долговая нагрузка россиян в первом полугодии 2021 года увеличилась до 10,2%
ТАССвчера в 08:04
Банк России хочет ужесточить регулирование выдачи займов микрофинансовыми организациями
ПРАЙМвчера в 08:47

Интересное

С депутата Госдумы от КПРФ Рашкина сняли неприкосновенность за незаконную охоту на лося

Лось вместо кабана Госдума на пленарном заседании одобрила представление генпрокурора Игоря Краснова о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте.
РИА Новостивчера в 08:35

Шахтер связал пожар на «Листвяжной» с требованиями начальства по добыче угля

Бывший горнорабочий очистного забоя четвертого разряда Денис Тимохин рассказал, что пожар на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области может быть связан с требованиями начальства по добыче угля.
Lenta.ru16:38

Сопредседатель «Зеленых» ФРГ Хабек назвал «Северный поток-2» некоммерческим проектом

Сопредседатель немецкой партии «Зеленых» Роберт Хабек, который был выдвинут в качестве кандидата на пост министра экономики ФРГ, раскритиковал газопровод «Северный поток-2» за некоммерческий характер.
Lenta.ru23:28

Глава AmCham Родзянко: американский бизнес попросил Вашингтон одобрить вакцину «Спутник V»

Американская торговая палата в России (AmCham) обратилась в Госдеп США с просьбой признать сертификаты вакцинации "Спутником V", заявил "Известиям" президент организации Алексис Родзянко.
РИА Новости19:53