Экономика
Москва 24Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Кредитные обязательства есть более чем у половины работающих россиян, то есть почти у 40 миллионов человек. На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6 процента, сообщает РБК.
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На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.РБК31 октября в 04:42
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Долговая нагрузка на россиян стала максимальной за семь лет, заявили в ЦБ
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