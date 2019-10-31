На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.

с чего всё началось

Кредитные обязательства есть более чем у половины работающих россиян, то есть почти у 40 миллионов человек. На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6 процента, сообщает РБК.

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

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