Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецДолговая нагрузка в России достигла максимума

Согласно подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.
Читать в источнике
Комментировать53
с чего всё началось

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.
РБК31 октября в 04:42

Подробнее о событии

Долговая нагрузка на россиян стала максимальной за семь лет, заявили в ЦБ

РИА Новости31 октября в 07:09

ЦБ: долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Газета.Ru31 октября в 11:14

Долговая нагрузка россиян стала максимальной за семь лет

RT на русском31 октября в 09:09

Кредитная нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Ведомости31 октября в 18:54

Долги россиян поставили семилетний рекорд

Lenta.ru31 октября в 06:00

Общий показатель долговой нагрузки населения превысил исторический максимум

ТАСС31 октября в 05:50

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

РБК31 октября в 04:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:41, Ашберн
Музыка

Певец Matrang выпустил новый трек «Круг»

Культуромания 09:16
Кино

Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года

Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва 03:53
Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 31 октября в 09:00
Футбол

Волгоградский «Ротор» обыграл красноярский «Енисей» со счетом 2:1

До лидеров рукой подать: «Химки» опережали на 2 очка, а «Торпедо» на 6. Поэтому игра с аутсайдерами, а «Енисей» находился на 17-ом месте, была отличным шансом заработать очки, чем «Ротор» и воспользовался.
КП - Волгоград 09:00
Политика

Аркадий Бабченко покинул Украину

Московский Комсомолец 02:50
Армия и оружие

Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.
РИА Новости 09:15
Здоровье

Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для здоровья

Главный кардиолог Москвы Елена Васильева оценила сообщения врачей об опасности, ожидающей жителей столицы из-за аномального тепла на следующей неделе.
Известия 09:07
Футбол

Краснодар — Ростов 2:2

"Ростов" упустил победу над "Краснодаром" в матче 15-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:29
Теннис

Джокович обыграл Шаповалова и выиграл «Мастерс» в Париже

20-летний Шаповалов вышел в финал турнира после того, как его соперник Рафаэль Надаль снялся с соревнований из-за травмы.
Спорт-Экспресс 10:18
Происшествия

Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции

Граждане России не пострадали в ДТП с автобусом на севере Франции.
ТАСС 10:19
Музыка

В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно

ИА InterMedia 01 ноября в 15:54
Общество

Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.
Lenta.ru 06:54
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Авто

В России подешевели модели Volkswagen Tiguan и Volkswagen Amarok

Другая модель — популярный у россиян кроссовер Volkswagen Tiguan — в некоторых модификациях подешевел на 50-110 тыс. рублей.
SpeedMe 01 ноября в 00:10
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 08:15
Шоу-бизнес

Пугачёвой стало плохо после концерта в Минске

Алла Пугачёва почувствовала себя плохо после концерта в Минске.
News.ru 08:57
Хоккей

«Салават Юлаев» сокрушил минское «Динамо» в матче КХЛ

Вести.Ru 09:01
Наука

Ученые назвали причину аномальных ледниковых периодов

Вероятно причинами ледниковых периодов стало накопление льда в Северном полушарии.
МонаВиста 31 октября в 08:38
Политика

Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США

Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
ТАСС 08:51
Культура

Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Происшествия

В Москве убили начальника Центра «Э» по Ингушетии

В Москве застрелили начальника Центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
vtomske.ru вчера в 23:14
Единоборства

Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса

В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Известия 02:17
Футбол

Хусаинов раскритиковал судейство Вилкова в матче «Зенита» против ЦСКА

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что Михаил Вилков, главный судья матча между "Зенитом" и московским ЦСКА, который прошел в Петербурге, должен был удалить нападающего петербуржцев Сердара Азмуна, сообщает ТАСС.
Народные новости вчера в 22:57
Общество

«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск

"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
Музыка

Горан Брегович собрался купить дом в Крыму

Балканский музыкант и композитор Горан Брегович заявил, что задумывается о покупке дома в Крыму.
Взгляд.ру 09:24
Общество

Россиянин Лисов, вывезший детей из Швеции, вылетает в Москву

Россиянин Денис Лисов, вывезший ранее своих детей из Швеции, вылетает с семьей из Варшавы в Москву, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:02
Единоборства

Хорхе Масвидал пообещал повторить бой с Нэйтом Диасом

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидал пообещал снова встретиться с Нэйтом Диасом после того, как врач остановил их бой на турнире UFC 244.
Allboxing.ru 00:03
Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве и насилии в Забайкалье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей Центрального аппарата ведомства для расследования дела о надругательстве над женщиной и избиении до смерти мужчины тремя подростками.
Известия 07:21
Фигурное катание

Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции

Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском вчера в 16:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное