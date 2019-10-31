На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.

с чего всё началось

Согласно подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.

Экономика ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков Пятая часть заемщиков — проблемные По данным ЦБ, просрочку по кредитам свыше 5% от полученного займа имеют 19% российских заемщиков, почти у половины из них это "старые долги": просрочка была еще в 2017 году.

Единоборства Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Происшествия Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.

Армия и оружие Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.

Здоровье Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.

Шоу-бизнес Пугачёвой стало плохо после концерта в Минске Алла Пугачёва почувствовала себя плохо после концерта в Минске.

Происшествия В СБУ пообещали скорые и весомые результаты в деле об убийстве Гандзюк Руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил, что Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура в ближайшее время представят обществу новые весомые результаты в деле Екатерины Гандзюк.

Авто Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.

Политика В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.

Происшествия В самолете премьер-министра Японии произошло возгорание Небольшое возгорание произошло в салоне самолета премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает агентство Kyodo News.

Происшествия Россияне пострадали при ДТП с автобусом во Франции, сообщили СМИ Во Франции опрокинулся автобус компании Flixbus, среди пострадавших есть россияне, сообщило издание Courrier Picard.

Политика ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан 🛑Ранено до 9 000 🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г. "Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.

Кино Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.

Шоу-бизнес Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре Французская актриса и певица, исполнительница песни "Manchester et Liverpool" Мари Лафоре скончалась на 81-м году жизни, сообщает издание Point со ссылкой на семью звезды.

Общество Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.

Футбол Геннадий Орлов привел в пример Джордана Ларссона Известный телекомментатор Геннадий Орлов после матча «Зенит» — ЦСКА в интервью «СЭ» покритиковал форварда питерцев Сердара Азмуна и отдал должное голкиперу армейцев Игорю Акинфееву.

Армия и оружие США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B Американцы вернули на Землю свой космоплан, рассчитанный на то, чтобы запускать ракеты или лазер на орбите и выводить микроспутники для вывода из строя чужих космических аппаратов.

Политика Медведев заявил об опасности монополий в сфере ИТ Россия выступает за совместные с участниками Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) усилия по демонополизации сферы высоких технологий, в том числе производства программного обеспечения.