На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.

с чего всё началось

Согласно подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.

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