Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецДолговая нагрузка в России достигла максимума

Согласно подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.
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Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
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