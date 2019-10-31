Экономика
Московский КомсомолецДолговая нагрузка в России достигла максимума
Согласно подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.
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На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.РБКвчера в 05:42
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
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