Экономика
Lenta.ruДолговое бремя россиян достигло исторического рекорда
По данным регулятора, долговая нагрузка (объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) жителей страны на 1 апреля 2020 года достигла 10,9 процента доходов. Это максимальное значение в истории наблюдений.
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Общество
Власти Москвы объяснили правила пропусков с 1 июня
Как уже писала "РГ", непродовольственные магазины открываются в городе с 1 июня.
Российская газета 07:14
Общество
В Подмосковье открываются парки
Газета.Ru 12:26
Происшествия
В Перми супружеская пара обманула дольщиков на миллиард рублей
Вести.Ru 26 мая в 05:13
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины
Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
Армия и оружие
Встреча российского и американского патрулей в Сирии попала на видео
Вечерний курьер вчера в 08:47
Общество
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета вчера в 02:33
Кино
Детали сюжета второй части «Аватара» раскрыл продюсер
Evo-rus.com вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Причиной развода Полины Гагариной назвали разницу в доходах
Недавно некоторые издания начали сообщать, что Полина Гагарина готовится к разводу с фотографом Дмитрием Исхаковым.
Bimru.ru вчера в 11:16
Авто
Бренд Datsun уходит с российского авторынка
Руководство японского автомобилестроительного концерна Nissan в четверг официально объявило об уходе бренда Datsun с российского авторынка.
Интерфакс 06:41
Энергетика
Эксперты рассказали о двойной игре Саудовской Аравии
12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.
Известия 13:24
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ 10:56
Общество
Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка, уроженка Пензы Анна Кузнецова стала матерью в седьмой раз.
PenzaNews 13:10
Игры
Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS
Игромания.ру 09:18
Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
Гаджеты
Раскрыта цена Xiaomi Mi 10 в России
Lenta.ru 12:48
Политика
МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР
Кулеба не стал пояснять, что в себя включает этот план.
Инфорос вчера в 16:28
Футбол
«Спартак» показал фотографии с тренировки в Тарасовке
В паузах между забегами игроки выполняли силовые упражнения. Фотографии с тренировки опубликованы на официальном сайте «Спартака».
Metaratings 13:06
Общество
Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса
Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вариантов вакцин от коронавируса.
Самара-ГИС 08:54
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
Экономика
Минфин перечислил регионам 100 миллиардов рублей
Минфин перечислил 100 миллиардов руб. регионам для их поддержки из-за падения доходов во время карантина, следует из сообщения министерства.
Вести.Ru 04:56
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Общество
Академик РАН сообщил о вреде ношения масок и перчаток
Ношение СИЗ может привести к грибковым и аллергическим заболеваниям, заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, передает издание «Интерфакс».
Слово и Дело 05:31
Шоу-бизнес
Клоун Куклачев осадил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах
Советский и российский циркач, коверный клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг фигуры музыкального продюсера Иосифа Пригожина.
Московский Комсомолец 03:31
Автоспорт
Риккардо подтвердил, что вёл переговоры с Ferrari
Австралийский гонщик рассказал, что ещё в 2018-м вёл переговоры с Ferrari, но стороны так и не пришли к соглашению.
F1news.ru 12:34
Хоккей
Ламся не хочет видеть Цулыгина на скамейке «Салавата» во время матчей
Ранее «Салават» уволил Цулыгина с поста главного тренера после двух сезонов, но оставил в тренерском штабе Ламся.
Sports.ru 10:56
Общество
Опубликован проект нового порядка выдачи школьных аттестатов
Министерство просвещения опубликовало проекты нового порядка выдачи школьных аттестатов и золотых медалей в 2020 году.
Российская газета вчера в 13:33