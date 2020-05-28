Экономика

Lenta.ruLenta.ruДолговое бремя россиян достигло исторического рекорда

По данным регулятора, долговая нагрузка (объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) жителей страны на 1 апреля 2020 года достигла 10,9 процента доходов. Это максимальное значение в истории наблюдений.
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ЦБ зафиксировал новый рекорд долговой нагрузки россиян

Коммерсантъ11:36

ЦБ: долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума

Газета.Ru10:15

Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда

Lenta.ru10:30

Долги россиян по кредитам достигли исторического максимума

URA.Ru10:26

ЦБ: долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума в 10,9%

ПРАЙМ10:19

Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума

Комсомольская правда10:35

Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда во время пандемии

РБК10:00
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Общество

Власти Москвы объяснили правила пропусков с 1 июня

Как уже писала "РГ", непродовольственные магазины открываются в городе с 1 июня.
Российская газета 07:14
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Происшествия

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
1,1K
Общество

В Подмосковье открываются парки

Газета.Ru 12:26
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Происшествия

В Перми супружеская пара обманула дольщиков на миллиард рублей

Вести.Ru 26 мая в 05:13
28
Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
3,1K
Армия и оружие

Встреча российского и американского патрулей в Сирии попала на видео

Вечерний курьер вчера в 08:47
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Общество

Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой

Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
6,7K
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
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Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
3,1K
Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета вчера в 02:33
1,1K
Кино

Детали сюжета второй части «Аватара» раскрыл продюсер

Evo-rus.com вчера в 09:19
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Шоу-бизнес

Причиной развода Полины Гагариной назвали разницу в доходах

Недавно некоторые издания начали сообщать, что Полина Гагарина готовится к разводу с фотографом Дмитрием Исхаковым.
Bimru.ru вчера в 11:16
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Авто

Бренд Datsun уходит с российского авторынка

Руководство японского автомобилестроительного концерна Nissan в четверг официально объявило об уходе бренда Datsun с российского авторынка.
Интерфакс 06:41
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Энергетика

Эксперты рассказали о двойной игре Саудовской Аравии

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.
Известия 13:24
Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ 10:56
1,9K
Общество

Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка, уроженка Пензы Анна Кузнецова стала матерью в седьмой раз.
PenzaNews 13:10
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Игры

Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS

Игромания.ру 09:18
Общество

Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
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Гаджеты

Раскрыта цена Xiaomi Mi 10 в России

Lenta.ru 12:48
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Политика

МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР

Кулеба не стал пояснять, что в себя включает этот план.
Инфорос вчера в 16:28
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Футбол

«Спартак» показал фотографии с тренировки в Тарасовке

В паузах между забегами игроки выполняли силовые упражнения. Фотографии с тренировки опубликованы на официальном сайте «Спартака».
Metaratings 13:06
Общество

Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса

Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вариантов вакцин от коронавируса.
Самара-ГИС 08:54
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Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
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Экономика

Минфин перечислил регионам 100 миллиардов рублей

Минфин перечислил 100 миллиардов руб. регионам для их поддержки из-за падения доходов во время карантина, следует из сообщения министерства.
Вести.Ru 04:56
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
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Общество

Академик РАН сообщил о вреде ношения масок и перчаток

Ношение СИЗ может привести к грибковым и аллергическим заболеваниям, заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, передает издание «Интерфакс».
Слово и Дело 05:31
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Шоу-бизнес

Клоун Куклачев осадил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах

Советский и российский циркач, коверный клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг фигуры музыкального продюсера Иосифа Пригожина.
Московский Комсомолец 03:31
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Автоспорт

Риккардо подтвердил, что вёл переговоры с Ferrari

Австралийский гонщик рассказал, что ещё в 2018-м вёл переговоры с Ferrari, но стороны так и не пришли к соглашению.
F1news.ru 12:34
Хоккей

Ламся не хочет видеть Цулыгина на скамейке «Салавата» во время матчей

Ранее «Салават» уволил Цулыгина с поста главного тренера после двух сезонов, но оставил в тренерском штабе Ламся.
Sports.ru 10:56
Общество

Опубликован проект нового порядка выдачи школьных аттестатов

Министерство просвещения опубликовало проекты нового порядка выдачи школьных аттестатов и золотых медалей в 2020 году.
Российская газета вчера в 13:33
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Как работают Яндекс.Новости?
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