Экономика

Lenta.ruLenta.ruДолговое бремя россиян достигло исторического рекорда

По данным регулятора, долговая нагрузка (объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) жителей страны на 1 апреля 2020 года достигла 10,9 процента доходов. Это максимальное значение в истории наблюдений.
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Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда

Lenta.ru10:30

Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума

Ведомости12:04

Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума

Комсомольская правда10:35

Экономист назвал главную опасность роста долговой нагрузки в РФ

URA.Ru13:32

ЦБ: долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума в 10,9%

ПРАЙМ10:19

ЦБ: долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума

Газета.Ru10:15

Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда во время пандемии

РБК10:00
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Общество

Экс-участника «Чай вдвоем» изнасиловали в восемь лет

Lenta.ru 13:08
Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
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Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
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Общество

Кудрин предложил раскрывать доходы топ-менеджмента госкомпаний

По словам собеседника агентства, Счетная палата предлагает правительству поручить заинтересованным федеральным органам исполнительной власти рассмотреть вопросы об определении единых подходов к представлению топ-менеджментом сведений о доходах.
Коммерсантъ 10:53
Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 03:41
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Экономика

Бизнес-омбудсмен Москвы предложила расширить господдержку предприятий

Ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что министерство внесло в правительство предложение о возможности уточнить код основного вида деятельности для малого и среднего бизнеса для получения господдержки во время пандемии.
ТАСС 11:54
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Общество

Опубликован проект нового порядка выдачи школьных аттестатов

Министерство просвещения опубликовало проекты нового порядка выдачи школьных аттестатов и золотых медалей в 2020 году.
Российская газета вчера в 13:33
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Единоборства

Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings 02:45
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Общество

Абхазия продлит закрытие границ из-за коронавируса до 15 июня

Абхазия продлит действие ограничительных мер из-за коронавируса, в том числе закрытие границ, до 15 июня.
Известия 07:28
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Политика

Бывший глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией

С двусторонней пневмонией госпитализирован экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсант».
ИА Красная Весна вчера в 05:38
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Общество

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлён до 15 июня

Очевидно, что ситуация остаётся неспокойной, поэтому режим продлим.
Pchela.News 10:34
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Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
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Футбол

«Мы разочарованы в нём». Президент «Брешии» сообщил об уходе Балотелли

Президент "Брешии" Массимо Челлино заявил, что форвард Марио Балотелли покинет команду.
Sport.ru 02:58
Футбол

Шесть футболистов покинут «Зенит» этим летом

Эмилиано – игрок качественный, но в условиях нового лимита на легионеров и при наличии Малкома, которому уже отдано место свободного художника на фланге, в «Зените» явно лишний.
Евро-футбол.ру вчера в 08:00
Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
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Происшествия

Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью

Вести.Ru вчера в 10:42
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Общество

Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой

Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
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Шоу-бизнес

Александр Васильев заступился за Надежду Бабкину

Paparazzi.ru 01:47
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Общество

Собянин объяснил, как ведутся подсчеты смертности от коронавируса в Москве

Патологоанатомы Москвы группируют данные по смертности от коронавируса по нескольким разным категориям, они учитывают прямое и косвенное влияние вируса на организм пациента, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.
РИАМО 11:22
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Здоровье

В Пскове три реаниматолога заразились коронавирусом

В Псковской области коронавирусом заразились трое из одиннадцати врачей-реаниматологов, которые работают с тяжелыми пациентами в ковидных отделениях.
FlashNord 06:24
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Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
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Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
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Общество

В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
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Общество

Антитела к коронавирусу выявили у 14% прошедших тест москвичей

Тестирование выявило антитела к коронавирусу у 14% москвичей, прошедших исследование, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:43
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Шоу-бизнес

Причиной развода Полины Гагариной назвали разницу в доходах

Недавно некоторые издания начали сообщать, что Полина Гагарина готовится к разводу с фотографом Дмитрием Исхаковым.
Bimru.ru вчера в 11:16
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Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
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Honor представил в России смартфон Honor 30S

На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor была представлена бюджетная модель серии Honor 30 – смартфон Honor 30S.
TechFusion 13:07
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Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
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Общество

Новые законы с 1 июня коснутся большинства россиян

С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка.
Южный Федеральный 04:39
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Как работают Яндекс.Новости?
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