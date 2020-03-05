Экономика

ИзвестияИзвестияДолговое равенство: мужчины и женщины сравнялись по кредитным дефолтам

В предыдущие годы среди неплательщиков всегда преобладали представительницы прекрасного пола. При этом всего проблемных заемщиков — 17,8% из 28 млн должников по необеспеченным займам. Эксперты связывают уравнение дефолтных задолженностей с уменьшением разрыва в оплате труда мужчин и женщин.
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Долговое равенство: мужчины и женщины сравнялись по кредитным дефолтам

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