РПЛ

Вести.RuВести.RuЦСКА прервал безвыигрышную серию в матче с «Сочи»

Московский ЦСКА добился первой победы за предыдущие пять матчей российской премьер-лиги. Прервать неудачную серию столичным "армейцам" удалось в матче с последней командой чемпионата – "Сочи". Матч завершился со счетом 3:2 в пользу ЦСКА.
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