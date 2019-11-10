Московский ЦСКА добился первой победы за предыдущие пять матчей российской премьер-лиги. Прервать неудачную серию столичным "армейцам" удалось в матче с последней командой чемпионата – "Сочи". Матч завершился со счетом 3:2 в пользу ЦСКА.

ЦСКА прервал безвыигрышную серию в матче с «Сочи»

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