РПЛ
ТАСС СпортДолгожданная победа. ЦСКА обыграл в гостях «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты ЦСКА обыграли на выезде "Сочи" со счетом 3:2 в игре 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы прервали четырехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате страны, последний раз ЦСКА побеждал 29 сентября, обыграв в гостях "Урал" (3:0).
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