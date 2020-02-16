Финансы
Газета.RuДоллар США демонстрирует лучшие показатели за пять лет
Доллар США демонстрирует лучшие показатели на начало года за последние пять лет, сообщает Bloomberg. По данным агентства, американский доллар на начало 2020 года укрепился по отношению к десяти мировым валютам, среди которых евро.
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Вопреки прогнозам. Индекс доллара продемонстрировал лучшие показатели за пять лет
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Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал, что в его адрес продолжают поступать угрозы.
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Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
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Трамп на своем лимузине открыл гонки NASCAR во Флориде
Президент США Дональд Трамп открыл соревнования Daytona 500 гоночной ассоциации NASCAR в городе Дейтона-Бич (штат Флорида), проехав по трассе на своем лимузине, известном как "The Beast" (Зверь).
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Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы
Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах
Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
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Автомобиль насмерть сбил мужчину в Южно-Сахалинске
ДТП произошло сегодня, 16 февраля, примерно в 21:10 на юго-западной объездной в Южно-Сахалинске.
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В этом году прослушивания удались – девочка пополнила команду Полины Гагариной.
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На станции Амгунь в Хабаровском крае загорелось одноэтажное здание. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров.
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Изменения ждут пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту
Российских пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту, ждут серьезные изменения уже в этом году, сообщает PRIMPRESS.
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Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
РИА Новости составили рейтинг регионов по качеству жизни.
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У 40 американцев выявили заражение коронавирусом на Diamond Princess
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ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
Транспорт
Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной
Парковочные места еще на 80 улицах Москвы с 17 февраля становятся платными, из которых 29 - в пределах Третьего кольца, девять - за пределами МКАД, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Армия и оружие
В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
Экономика
От «Москва-Сити» отделяют километры
Крупные девелоперы торгуются за большой участок В Москве могут продать последнюю крупную промзону в пределах Третьего транспортного кольца: владеющая 28,5 га на Бережковской набережной компания "Лираль" обсуждает развитие своего участка с несколькими застройщиками, включая ПИК, MR Group, AFI Development и Millhouse.
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Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
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Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
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Глава МИД Польши назвал Россию угрозой для ЕС
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Европейскому союзу, об этом 16 февраля он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Происшествия
Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент
У девушки, умершей в одном из московских баров после конкурса по поеданию пирожных, не было проблем со здоровьем.
Общество
Банк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников
"Средний чек" телефонных мошенников, использующих методы социальной инженерии, в России составляет 10-15 тыс. рублей.
Кино
Российский прокат возглавил фильм «Лед 2»
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Туризм ставят на плато
На Лаго-Наки может появиться горный кластер На плато Лаго-Наки (Западный Кавказ), как выяснил "Ъ", может появиться горный курорт.
Космос
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Мировые СМИ рассказывают о том, что клинические испытания будут продолжаться даже после появления лекарства в продаже.
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В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.