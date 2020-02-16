Финансы

Газета.RuГазета.RuДоллар США демонстрирует лучшие показатели за пять лет

Доллар США демонстрирует лучшие показатели на начало года за последние пять лет, сообщает Bloomberg. По данным агентства, американский доллар на начало 2020 года укрепился по отношению к десяти мировым валютам, среди которых евро.
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У доллара США лучшие показатели за 5 лет на фоне вспышки коронавируса

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