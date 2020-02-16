Финансы
Газета.RuДоллар США демонстрирует лучшие показатели за пять лет
Доллар США демонстрирует лучшие показатели на начало года за последние пять лет, сообщает Bloomberg. По данным агентства, американский доллар на начало 2020 года укрепился по отношению к десяти мировым валютам, среди которых евро.
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Вопреки прогнозам. Индекс доллара продемонстрировал лучшие показатели за пять лет
Секрет фирмывчера в 14:48
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После приговора в поддержку фигурантов «пензенского дела» выступили российские ученые и кинематографисты.
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Шоу-бизнес
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Власти Костромской области объяснили слова губернатора о коррупции
Пресс-служба губернатора Костромской области прокомментировала заявление главы региона Сергея Ситникова о том, что борьба с коррупцией страшнее самой коррупции.
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Московский "Локомотив" обыграл японский "Токио Верди" в матче за третье место клубного чемпионата мира.
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Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, один из которых опрокинулся в кювет, в результате погиб младенец, еще четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного управления ГИБДД.
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Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор
Всё что выше изучено слабо и не входит в перечень задач для постоянного наблюдения. Это упущение намерены устранить военные в США.
Армия и оружие
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Дочь Чистяковой-Ионовой Лилия старается не писать ничего о жизни родителей.
Происшествия
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
Футбол
В «Сочи» рассказали, когда планируют объявить о переходе Кокорина
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Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.