Доллар США демонстрирует лучшие показатели на начало года за последние пять лет, сообщает Bloomberg. По данным агентства, американский доллар на начало 2020 года укрепился по отношению к десяти мировым валютам, среди которых евро.

Доллар США демонстрирует лучшие показатели за пять лет

Политика Глава МИД Польши назвал Россию угрозой для ЕС Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Европейскому союзу, об этом 16 февраля он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Происшествия Калининградский убийца оставил записку Записку и патроны нашли следователи при обыске квартиры убийцы из Калининграда.

Политика Зеленский выступил за совместное патрулирование границы в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Мюнхене рассказал, что поднимал на встрече «нормандской четвёрки» вопрос обеспечения безопасности подготовки выборов в Донбассе.

Происшествия В Приморье рейсовый автобус насмерть сбил тигра На севере Приморского края, в районе села Гоголевка, рейсовый автобус сбил амурского тигра. Зверь после удара скрылся в лесу.

Здоровье Хирург рассказал об опасности цирроза печени из-за легкого алкоголя Руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян в беседе с "Говорит Москва" предупредил, что цирроз печени возникает вне зависимости от крепости алкогольных напитков.

Шоу-бизнес Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков 31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.

Политика Власти Костромской области объяснили слова губернатора о коррупции Пресс-служба губернатора Костромской области прокомментировала заявление главы региона Сергея Ситникова о том, что борьба с коррупцией страшнее самой коррупции.

Происшествия В ДТП под Саратовом погиб младенец Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, один из которых опрокинулся в кювет, в результате погиб младенец, еще четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Космос Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор Всё что выше изучено слабо и не входит в перечень задач для постоянного наблюдения. Это упущение намерены устранить военные в США.

Армия и оружие В США показали самый дорогой вертолет в мире Центр боевого применения авиации ВМС США опубликовал на своем Youtube-канале видео тестов нового тяжелого вертолета CH-53K King Stallion, который вскоре должен поступить на вооружение корпуса морской пехоты США.