Финансы

Газета.RuГазета.RuДоллар США демонстрирует лучшие показатели за пять лет

Доллар США демонстрирует лучшие показатели на начало года за последние пять лет, сообщает Bloomberg. По данным агентства, американский доллар на начало 2020 года укрепился по отношению к десяти мировым валютам, среди которых евро.
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У доллара США лучшие показатели за 5 лет на фоне вспышки коронавируса

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Доллар США показал лучшее начало года за пять лет

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Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
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В центре Москвы затопило проезжую часть из-за повреждения водопровода

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Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
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«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

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По некоторым сведениям, в ходе обыска в квартире стрелка нашли предсмертную записку.
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Зеленскому не дали микрофон на конференции в Мюнхене

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Страницы Воронежской культуры 13 февраля в 12:39
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Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
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По данным исследователей, изменение климата приведет к тому, что в течение 50-100 лет во многих областях планеты появятся территории, пригодные для ведения сельского хозяйства и выращивания, в том числе, таких культур, как пшеница, картофель, кукуруза и соя.
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Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен призвал всех уважать побед российского биатлониста Александра Логинова в спринте на чемпионате мира.
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