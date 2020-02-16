Финансы
Газета.RuДоллар США демонстрирует лучшие показатели за пять лет
Доллар США демонстрирует лучшие показатели на начало года за последние пять лет, сообщает Bloomberg. По данным агентства, американский доллар на начало 2020 года укрепился по отношению к десяти мировым валютам, среди которых евро.
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Вопреки прогнозам. Индекс доллара продемонстрировал лучшие показатели за пять лет
Секрет фирмывчера в 14:48
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Политика
Переводчики Путина рассказали о неожиданных фразах президента
Переводчик отметил, что президент иногда произносит неожиданные фразы, которые могут поставить специалистов в ступор.
Происшествия
В Москве мужчина с ножом напал на прихожан в храме
Мужчина с ножом 16 февраля напал на прихожан в храме на Бакунинской улице в центре Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.
Футбол
«Манчестер Сити» могут лишить чемпионства в АПЛ
Как сообщает Daily Mail, руководство АПЛ может снять очки с команды Хосепа Гвардиолы в период с 2012-го по 2016 год, когда совершались махинации.
Авто
Suzuki представила 7-местный кроссовер XL7
Японская компания Suzuki представила обновленный семиместный кроссовер, который в скором времени начнут продавать в Индонезии.
Общество
В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами
У берегов Крыма в западной части Азовского моря российскими пограничниками задержано рыболовецкое судно на борту которого находились предположительно украинские браконьеры.
Шоу-бизнес
Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков
31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Футбол
В «Сочи» рассказали, когда планируют объявить о переходе Кокорина
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, когда планируется объявить о переходе в команду арендованного у петербургского «Зенита» форварда Александра Кокорина.
Политика
Минобороны Германии призвала Европу к развитию воли к действию
Европа и особенно Германия должны развить в себе больше воли к действию, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр 15 февраля, в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Кино
Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети
Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
Политика
Власти Костромской области объяснили слова губернатора о коррупции
Пресс-служба губернатора Костромской области прокомментировала заявление главы региона Сергея Ситникова о том, что борьба с коррупцией страшнее самой коррупции.
Биатлон
Драчев отреагировал на дисквалификации Устюгова и Слепцовой
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что российские спортсмены Евгений Устюгов и Светлана Слепцова были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы.
Армия и оружие
Россия начала устанавливать контроль над главным шоссе Сирии
В Сирии российская военная полиция начала устанавливать контроль над автотрассой M5 — главным шоссе страны, которое соединяет Дамаск с центральными и северными регионами.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Происшествия
Застреливший семейную пару в Калининграде оставил предсмертную записку
По некоторым сведениям, в ходе обыска в квартире стрелка нашли предсмертную записку.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на конференции в Мюнхене
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика
Украина предложила совместно патрулировать границу в Донбассе
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова на совместный контроль границы в Донбассе для проведения в регионе местных выборов.
Культура
Ксения Собчак провалилась с шоу «Док-Ток» на Первом канале
Наука
Ученые: В США официально одобрили портативный МРТ
Стало известно, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США официально разрешило продажи портативного аппарата для магнитно-резонансной томографии.
Хоккей
Бывший форвард «Авангарда» и СКА Червенка может вернуться в КХЛ
По информации «БИЗНЕС Online», чешский нападающий Роман Червенка в следующем сезоне может вернуться в КХЛ.
Политика
Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Происшествия
Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом
Наука
Через 50 лет в РФ появятся огромные территории, пригодные для освоения
По данным исследователей, изменение климата приведет к тому, что в течение 50-100 лет во многих областях планеты появятся территории, пригодные для ведения сельского хозяйства и выращивания, в том числе, таких культур, как пшеница, картофель, кукуруза и соя.
Биатлон
Биатлонист из Норвегии призвал уважать победу Александра Логинова
Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен призвал всех уважать побед российского биатлониста Александра Логинова в спринте на чемпионате мира.