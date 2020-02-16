Финансы
Газета.RuДоллар США демонстрирует лучшие показатели за пять лет
Доллар США демонстрирует лучшие показатели на начало года за последние пять лет, сообщает Bloomberg. По данным агентства, американский доллар на начало 2020 года укрепился по отношению к десяти мировым валютам, среди которых евро.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Вопреки прогнозам. Индекс доллара продемонстрировал лучшие показатели за пять лет
Секрет фирмывчера в 14:48
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Политика
Участники встречи по Ливии в Мюнхене учредили международный комитет
Участники международной встречи по Ливии в Мюнхене призвали стороны конфликта придерживаться перемирия.
Шоу-бизнес
Галкин показал кадры из путешествия с Лизой и Гарри
Известный артист эстрады Максим Галкин отправился в путешествие вместе с детьми Лизой и Гарри.
Общество
У сбежавшей из Боткинской больницы петербурженки не нашли коронавируса
У петербурженки Аллы Ильиной, которая самовольно покинула инфекционную больницу имени С.П. Боткина, не нашли коронавирус.
Происшествия
Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных
Молодая москвичка погибла, поучаствовав в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре столицы.
Космос
Соленая вода может периодически появляться на поверхности Марса
Происшествия
МВД возбудило дело против подозреваемого в нападении на храм в Москве
Сотрудники полиции завели уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Липецкой области, который нанес ножевые ранения двум людям во время богослужения в храме в центре Москвы.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике
Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Происшествия
В Калининграде в результате стрельбы погибли два человека
Хоккей
Фанаты хоккейного ЦСКА отказали игрокам в просьбе вернуться на трибуны
Фанаты хоккейного ЦСКА отказали игрокам своего клуба в просьбе вернуться на стадион.
Авто
Специалисты выяснили, с каким пробегом лучше не покупать автомобиль
Как сообщает ToDay News Ufa источник РГ, при покупке автомобиля, уже побывавшего в руках другого автомобилиста, следует обратить внимание на следующее: Слишком большой или слишком маленький пробег.
Политика
Путин назвал всеми отвергнутую свою идею
Президент России Владимир Путин рассказал, что его идея о бесплатном горячем питании для всех учащихся сперва была всеми отвергнута.
Политика
В Москве проходит митинг за референдум по поправкам в Конституцию
С.Удальцов добавил, что с трибуны звучат призывы бойкотировать голосование по поправкам или голосовать на нем протестно, если требования оппозиции не будут восприняты.
Футбол
«Манчестер Сити» могут лишить чемпионства в АПЛ
Как сообщает Daily Mail, руководство АПЛ может снять очки с команды Хосепа Гвардиолы в период с 2012-го по 2016 год, когда совершались махинации.
Спорт
Приключение Spirit of the North весной выйдет на РС и Nintendo Switch
Гаджеты
Специалисты оценили ремонтопригодность смартфона Samsung Galaxy Z Flip
Специалисты оценили ремонтопригодность нового смартфона Samsung Galaxy Z Flip со складывающимся экраном.
Общество
Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Хоккей
Овечкин впервые в сезоне не забил в четырех матчах подряд
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин остался без гола в матче с «Аризоной» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Политика
Пушков: ЕС попал в поставленную им же для России ловушку
Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции стоили Евросоюзу настолько же много, насколько и РФ, но не дали "позитивного результата".
Политика
Переводчики Путина рассказали о неожиданных фразах президента
Переводчик отметил, что президент иногда произносит неожиданные фразы, которые могут поставить специалистов в ступор.
Происшествия
Рейсовый автобус сбил амурского тигра в Приморье
Рейсовый автобус сбил амурского тигра в районе села Гоголевка на севере Приморского края, после чего животное ушло в лес.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Технологии
Очередное обновление Windows 10 принесло очередные неисправности
Обновление KB4532693 операционной системы Windows 10 было заявлено как исправляющее ряд проблем безопасности, однако вызвала некорректную работу рабочего стола и кнопки «Пуск», сообщает IXBT 14 февраля.
Политика
Минобороны Германии призвала Европу к развитию воли к действию
Европа и особенно Германия должны развить в себе больше воли к действию, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр 15 февраля, в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Политика
Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
Культура
Ксения Собчак провалилась с шоу «Док-Ток» на Первом канале
Общество
Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России
Синоптическая весна обычно наступает в 20-х числах марта, однако ее "поторопит" аномально теплая зима, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Шоу-бизнес
Лицо сына от Тимати впервые показала Анастасия Решетова
В середине октября 2019 года Анастасия Решетова родила рэперу Тимати наследника, мальчика назвали Ратмир.