Финансы
Газета.RuДоллар США демонстрирует лучшие показатели за пять лет
Доллар США демонстрирует лучшие показатели на начало года за последние пять лет, сообщает Bloomberg. По данным агентства, американский доллар на начало 2020 года укрепился по отношению к десяти мировым валютам, среди которых евро.
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Вопреки прогнозам. Индекс доллара продемонстрировал лучшие показатели за пять лет
Секрет фирмывчера в 14:48
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Армия и оружие
Колонна армии США с военной техникой направилась из Ирака в Сирию
Колонна американской армии с военной техникой направилась из Ирака на территорию Сирии.
Политика
Губернатор Ситников пошутил про коррупцию
По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встреча с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.
Единоборства
Конор Макгрегор вызвал на бой Диего Санчеса
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на победу Диего Санчеса на UFC Fight Night 167, вызвав его на бой.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Армия и оружие
Турецкие танки «по-фашистски» прикрываются от ударов России в Сирии мирными жителями
После переброски огромнейшего количества турецких военнослужащих в Сирию, а речь на сегодняшний день идёт примерно о 12 тысячах турецких солдат, а также сотнях единиц техники и вооружения, Турция начала использовать мирных сирийских граждан, находящихся в осаде у террористов, в качестве живого щита.
Кино
Названы актеры на роль Ламберта и Койона во втором сезоне «Ведьмака»
На сайте Redanian Intelligence появилась информация, что на роли ведьмаков Ламберта и Койона нашли актеров.
Происшествия
Настоятель храма в Москве рассказал о нападении
Ранее официальный представитель МВД России МВД Ирина Волк сообщила, что мужчина ворвался в храм Святителя Николая в Москве и ранил двух человек.
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала округлившийся живот
Обтягивающее платье в вечернем платье с завышенной талией подчеркнуло округлившийся живот звезды, передает Telegram-канал «Только никому».
Происшествия
Снаряд ВОВ обнаружили в посылке на Казанском вокзале
Спорт
Российская скелетонистка Никитина стала трехкратной чемпионкой Европы
Никитина является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, серебряным и бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, трехкратной чемпионкой Европы (2013, 2017, 2020) и обладательницей серебряной награды европейского первенства (2019).
Общество
Кардиологи объяснили, как вдвое снизить риск сердечного приступа
Непродолжительный дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%, выяснили специалисты из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Общество
Синоптики прогнозируют скорую весну в европейской части России
В этом году быстрее, чем обычно, стоит ждать наступления весны на территории европейской части России.
Хоккей
«Трактор» расторг контракт с форвардом Кристианом Томасом
Челябинский "Трактор" расторг контракт с канадским нападающим Кристианом Томасом, сообщается на сайте хоккейного клуба.
Футбол
Лодыгин проходит медосмотр для тульского «Арсенала»
Лодыгин пребывает в статусе свободного агента. Последний клуб вратаря – турецкий «Газиантеп».
Политика
Маас призвал реализовать договоренности по Ливии
Результаты Берлинской конференции по Ливии нужно реализовать, чтобы "приблизиться к политическому урегулированию", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Общество
В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами
Здоровье
В Китае снизилась доля тяжелобольных коронавирусом
Доля тяжелобольных коронавирусом за три недели во всем Китае снизилась с 15,9% до 7,2% от общего числа зараженных, что демонстрирует эффективность прилагаемых усилий по борьбе с заболеванием, заявил на пресс-конференции представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.
Происшествия
Власти Калининграда помогут бабушке с опекой над сыном убитой пары
Мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте, их 13-летнего сына госпитализировали.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске
В День святого Валентина артистка давала концерт в Брянске. Концерт со слов Бузовой получился шикарным, встречали ее местные зрители тепло.
Армия и оружие
База коалиции США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
Возглавляемая США коалиция по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") подтвердила информацию о том, что ее база в Багдаде подверглась ракетному обстрелу.
Общество
В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300
По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
Происшествия
У сбежавшей из Боткинской больницы пациентки не обнаружили коронавирус
Петербурженка Алла Ильина, которая на прошлой неделе сбежала из карантинного бокса Боткинской больницы, самостоятельно сдала анализы, готовясь к суду с главным санитарным врачом города.
Здоровье
Треть украинцев из-за реформы лишатся бесплатной медицинской помощи
Треть населения Украины не сможет получить бесплатную медицинскую помощь с апреля из-за условий медреформы.
Энергетика
Заморозили назло Москве. Как Прибалтика пытается согреться без России
После неудачных попыток договориться с Москвой о скидке на нефть Минск делает ставку на атомную энергетику.