Финансы
КоммерсантъДоллар США показал лучшее начало года за пять лет
Доллар продемонстрировал лучшее начало года за пять лет по сравнению с другими валютам мира, сообщает Bloomberg. Это произошло вопреки ожиданиям аналитиков, которые прогнозировали, что рост экономики стран за пределами США замедлит укрепление американской валюты.
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Вопреки прогнозам. Индекс доллара продемонстрировал лучшие показатели за пять лет
Секрет фирмывчера в 14:48
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Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Космос
NASA показало фото самых высоких облаков
Подчеркивается, что серебристые облака, или «ночные светящиеся облака», — самые высокие в атмосфере нашей планеты.
Общество
Более 20 квартир нашли у замглавы ГИБДД по Воронежской области
Происшествия
В Москве мужчина с ножом напал на людей во время службы в храме
В храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы мужчина с ножом напал на людей во время службы, передает РЕН ТВ.
Общество
Банк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников
"Средний чек" телефонных мошенников, использующих методы социальной инженерии, в России составляет 10-15 тыс. рублей.
Здоровье
Количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1770 человек
Сообщается, что на 17 февраля 10,8 тыс. человек удалось вылечить от смертельного вируса, число инфицированных в стране превысило 70,5 тыс. Как сообщало 15 февраля ИА REGNUM, от коронавируса в КНР погибли 1523 человека, заражены болезнью более 66,4 тыс. человек.
Политика
Трамп заявил, что Россия не должна поддерживать действия САР в Идлибе
Президент США Дональд Трамп в разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Россия не должна поддерживать действия сирийских военных в Идлибе, сообщила пресс-служба Белого дома.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске
Ольга Бузова удивила странным поведением после концерта в Брянске. В сети опубликовали видеозапись о том, как ее вели под руки в гримерную.
Общество
У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
Происшествия
В Приморье рейсовый автобус насмерть сбил амурского тигра
В районе села Гоголевка Приморского края рейсовый автобус сбил амурского тигра. Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Автоспорт
Квят первым обкатает новый болид «Альфа Таури» 15 февраля
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от презентации нового болида команды.
Происшествия
Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет приземлился в Шереметьево
Самолет Уфа–Пхукет авиакомпании Nordwind Airlines был перенаправлен в Москву и приземлился в Шереметьево в 5:39.
Авто
Chevrolet Niva появилась у дилеров Lada
«АвтоВАЗ» не стал дожидаться «смены имиджа» и окончательной интеграции Chevrolet Niva в свой модельный ряд и уже сейчас запустил продажи внедорожника в дилерских центрах LADA.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
Здоровье
Учебный процесс возобновился почти во всех школах Читы
Учебный процесс, приостановленный из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, возобновился практически во всех школах Читы.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Политика
В Госдуме отреагировали на заявление главы МИД Польши о России
Ранее Чапутович назвал Россию угрозой Евросоюзу.
Музыка
Школьница из Новосибирска спела о «лабутенах» в шоу «Голос. Дети»
Группа "Ленинград" выпустила песню "Экспонат" в 2016 году, она сразу стала хитом.
Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Здоровье
Кардиолог Конев: приход ранней весны в этом году может быть опасен
В Москву весна может прийти раньше, чем обычно, предупреждают синоптики. Это, как считает врачи, может негативно сказаться на здоровье.
Кино
Названы 17 худших сцен секса в истории кино
Британское издание The Independent составило список худших эротических сцен в истории кино. В него вошли моменты из 17 фильмов.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами
Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
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Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Общество
Петербург вошел в число безопасных городов для магазинов и ресторанов
По информации компании, в городах-миллионниках формируется самая безопасная и благоприятная среда для торгового бизнеса.
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