Финансы

КоммерсантъКоммерсантъДоллар США показал лучшее начало года за пять лет

Доллар продемонстрировал лучшее начало года за пять лет по сравнению с другими валютам мира, сообщает Bloomberg. Это произошло вопреки ожиданиям аналитиков, которые прогнозировали, что рост экономики стран за пределами США замедлит укрепление американской валюты.
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У доллара США лучшие показатели за 5 лет на фоне вспышки коронавируса

РЕН ТВ02:51

Доллар США показал лучшее начало года за пять лет

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Вопреки прогнозам. Индекс доллара продемонстрировал лучшие показатели за пять лет

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Индекс доллара США достиг лучших показателей с 2015 года

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Доллар США явил лучшие показатели за пять лет

News.ruвчера в 22:20

Доллар США демонстрирует лучшие показатели за пять лет

Газета.Ru00:25

Доллар показал лучшее начало года за последние пять лет

Forbesвчера в 10:36
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Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
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NASA показало фото самых высоких облаков

Подчеркивается, что серебристые облака, или «ночные светящиеся облака», — самые высокие в атмосфере нашей планеты.
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Более 20 квартир нашли у замглавы ГИБДД по Воронежской области

Газета.Ru 14 февраля в 11:56
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В Москве мужчина с ножом напал на людей во время службы в храме

В храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы мужчина с ножом напал на людей во время службы, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:06
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Банк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников

"Средний чек" телефонных мошенников, использующих методы социальной инженерии, в России составляет 10-15 тыс. рублей.
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Количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1770 человек

Сообщается, что на 17 февраля 10,8 тыс. человек удалось вылечить от смертельного вируса, число инфицированных в стране превысило 70,5 тыс. Как сообщало 15 февраля ИА REGNUM, от коронавируса в КНР погибли 1523 человека, заражены болезнью более 66,4 тыс. человек.
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Политика

Трамп заявил, что Россия не должна поддерживать действия САР в Идлибе

Президент США Дональд Трамп в разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Россия не должна поддерживать действия сирийских военных в Идлибе, сообщила пресс-служба Белого дома.
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Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске

Ольга Бузова удивила странным поведением после концерта в Брянске. В сети опубликовали видеозапись о том, как ее вели под руки в гримерную.
Брянские новости вчера в 12:35
Общество

У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
ТАСС 14:33
Происшествия

В Приморье рейсовый автобус насмерть сбил амурского тигра

В районе села Гоголевка Приморского края рейсовый автобус сбил амурского тигра. Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Радио Комсомольская правда 04:59
Автоспорт

Квят первым обкатает новый болид «Альфа Таури» 15 февраля

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от презентации нового болида команды.
Чемпионат 14 февраля в 15:00
Происшествия

Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет приземлился в Шереметьево

Самолет Уфа–Пхукет авиакомпании Nordwind Airlines был перенаправлен в Москву и приземлился в Шереметьево в 5:39.
Известия 21:45
Авто

Chevrolet Niva появилась у дилеров Lada

«АвтоВАЗ» не стал дожидаться «смены имиджа» и окончательной интеграции Chevrolet Niva в свой модельный ряд и уже сейчас запустил продажи внедорожника в дилерских центрах LADA.
Автоновости дня 11:48
Политика

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
РБК 12:54
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ 18:53
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»

В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
RT на русском 16:53
Здоровье

Учебный процесс возобновился почти во всех школах Читы

Учебный процесс, приостановленный из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, возобновился практически во всех школах Читы.
Zabnews.ru 22:00
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
Политика

В Госдуме отреагировали на заявление главы МИД Польши о России

Ранее Чапутович назвал Россию угрозой Евросоюзу.
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Школьница из Новосибирска спела о «лабутенах» в шоу «Голос. Дети»

Группа "Ленинград" выпустила песню "Экспонат" в 2016 году, она сразу стала хитом.
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Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

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Кардиолог Конев: приход ранней весны в этом году может быть опасен

В Москву весна может прийти раньше, чем обычно, предупреждают синоптики. Это, как считает врачи, может негативно сказаться на здоровье.
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Кино

Названы 17 худших сцен секса в истории кино

Британское издание The Independent составило список худших эротических сцен в истории кино. В него вошли моменты из 17 фильмов.
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
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Шоу-бизнес

Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами

Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
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Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

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Политика

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Российская газета вчера в 19:35
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Детские сады эвакуируют в крупнейших городах Дальнего Востока

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Общество

Петербург вошел в число безопасных городов для магазинов и ресторанов

По информации компании, в городах-миллионниках формируется самая безопасная и благоприятная среда для торгового бизнеса.
Мойка78 21:16
Армия и оружие

Пентагон снова перенес ввод в строй базы ПРО в Польше

Российская газета 13 февраля в 20:59
Как работают Яндекс.Новости?
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