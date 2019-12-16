Финансы

ФинмаркетФинмаркетДоллар дешевеет к большинству основных валют

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Большинство мест в Палате общин, как ожидается, даст британскому премьеру возможность беспрепятственно завершить процесс выхода Великобритании из ЕС.
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Доллар отреагировал снижением на новости о торговых переговорах с КНР

Московский Комсомолецвчера в 23:17

Доллар дешевеет к большинству основных валют

Финмаркет02:07

Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США

Expert.ru00:44

Доллар торгуется без единой динамики к евро и иене в ожидании торговых новостей

ПРАЙМ01:09
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Происшествия

Продлен арест устроившему стрельбу в Забайкалье солдату

Суд решил продлит арест солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который устроил стрельбу в военной части Забайкалья и убил восемь человек.
Газета.Ru 03:15
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета 14 декабря в 14:45
Политика

Сенат США: Трампу разрешат вызвать сына Байдена для дачи показаний

Сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена и других свидетелей американскому лидеру Дональду Трампу разрешат вызвать в Сенат в рамках процедуры импичмента.
News.ru вчера в 14:58
Футбол

Ибрагимович может вернуться в АПЛ

Нападающий Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
ProstoProSport 01:57
Политика

В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
РИА Новости 02:28
Происшествия

Полиция потеряла «самую красивую наркоманку России»

Героиня статьи «Героин — собственность модели» Анна Глазова, которую прозвали самой красивой наркоманкой России, скрылась от органов правосудия в неизвестном направлении.
Lenta.ru 02:35
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Футбол

Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

РИА Новости вчера в 16:43
Экономика

В Псковской области объем покупок по картам увеличился на 25%

За 9 месяцев 2019 года количество POS-терминалов увеличилось на 14,3%, банкоматов – на 8,0%.Всего в январе-сентябре 2019 года на территории региона с использованием платежных карт совершено более 65,4 млн операций, что на 25,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Псковская Лента Новостей 01:17
Общество

Rambler Group потребовала заблокировать сервис Twitch

Иск содержит требование о блокировке Twitch и выплате компенсации в размере 180 млрд рублей ($2,9 млрд). В Twitch с обвинениями не согласны.
REGNUM 02:07
Общество

Путину показали новый «КамАЗ» будущего

В ходе визита на завод «КамАЗ» в Набережных Челнах президент России Владимир Путин оценил новейшие разработки компании, в том числе прототип нового полуавтономного грузовика Continent.
Автоновости дня 01:55
Общество

Путин расширил территорию налога для самозанятых

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий эксперимент по налогу для самозанятых граждан еще на 19 регионов страны.
BFM.ru вчера в 07:18
Спорт

Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе

Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
РИА Новости вчера в 10:21
Происшествия

Фанаты Макса Коржа подрались с пожарными на концерте в Перми

В зале начался пожар, но фанаты музыканта мешали пожарным тушить огонь и устроили с ними потасовку.
Телеканал 360° вчера в 02:27
Политика

В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину

«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
REGNUM 00:52
Происшествия

В Оренбуржье после смертельного пожара задержан пенсионер

REGNUM 02:23
Общество

В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
RT на русском вчера в 21:51
Происшествия

В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

Российская газета 02:58
Хоккей

Сборная России по хоккею заняла второе место на кубке Первого канала

Российские хоккеисты со счетом 2:0 выиграли у команды Финляндии в заключительном матче второго этапа Евротура – Кубка Первого канала.
Экономика сегодня вчера в 10:33
Общество

Роскачество нашло пестициды в двух органических продуктах

В двух образцах — российском и шриланкийском чае — обнаружены пестициды, сообщает 16 декабря пресс-служба организации.
REGNUM 01:41
Политика

Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК вчера в 18:18
Культура

Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

REGNUM 00:28
Экономика

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов.
ТАСС 02:42
Политика

Телеканал «Россия» показал первое «полноценное» интервью Зеленского

Вопрос об итогах встречи с президентом Владимиром Путиным Зеленскому задала в лобби парижского отеля, где остановилась украинская делегация, продюсер ВГТРК Елена Меньшикова.
Ведомости вчера в 15:28
Шоу-бизнес

Всплыло откровенное видео Лорак

В ролике певица выступает в откровенном коротком топе и с кудрявыми волосами.
Утро.ru 03:03
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
Армия и оружие

Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 16:47
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Ореанда-Новости вчера в 05:54
Общество

Forbes включил россиянку в список самых заметных миллиардеров-новичков

Журнал Forbes составил список самых заметных бизнесменов, которые стали миллиардерами в 2019 году.
Известия вчера в 23:44
Армия и оружие

Появилось видео стрельбы американских танков у границы Белоруссии

Минобороны Литвы опубликовало видео учений с танковой стрельбой. Все происходит в 15 километрах от границы с Белоруссией.
Аргументы недели вчера в 05:47
Как работают Яндекс.Новости?
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