Финансы
СаратовБизнесКонсалтингКурсы валют на сегодня, 24 февраля 2020 года
Курсы валют сегодня 24.02.2020 Центробанк таковы: EUR Курс доллара на сегодня, 24.02.2020 по данным Центробанка составляет 64.30 руб за 1 Доллар. Вчера доллар стоил 63.74 рублей, что было больше на 0.56 руб .
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Происшествия
В Курортном районе на ЗСД из-за аварии образовалась пробка
В понедельник, 24 февраля, на Западном скоростном диаметре в Курортном районе Петербурга образовалась четырёхкилометровая пробка.
Музыка
Букмекеры прочат Украине 21-е место на Евровидении
По прогнозам букмекеров Украина может занять 21-е место на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Политика
СМИ узнали о включении посла США в России в список противников Трампа
Сотрудники Белого дома и союзники Дональда Трампа в течение последних 18 месяцев составляли списки правительственных чиновников, нелояльных к президенту США, которых рекомендовали уволить и заменить людьми, поддерживающими американского лидера.
Авто
Американцами был выпущен гиперкар 21-го века
«Молодой» производитель американских машин Czinger Vehicles решил рассказать о первом инновационном гиперкаре Czinger 21C, который будет показан общественности на предстоящей международной выставке машин в Женеве.
Гаджеты
Sony представила флагманский 5G-смартфон Xperia 1 II
Ранее сообщалось: в России дан старт предзаказам на смартфон Sony Xperia 5.
Здоровье
Пять ранних симптомов рака легких, которые часто пропускают
Симптомы обычной простуды или сердечной боли могут оказаться зловещими признаками новообразований в легких, то есть онкологии.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Политика
Белый дом назвал сообщения о «вмешательстве» России в выборы абсурдом
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" России в американские выборы абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу.
Происшествия
Возросло число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Германии
Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзен возросло до 30.
Футбол
Сборная России впервые в истории проиграла в финале Кубка Легенд
Сборная России потерпела поражение от сборной звезд в финальном матча Кубка легенд. Встреча завершилась со счетом 6:5.
Политика
Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Лолита Милявская, известная певица России, показала себя в купальнике на видеоролике и опубликовала его в Instagram.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фигуру на пятый день после четвертых родов
На днях супруга Джигана родила сына. 18 февраля рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз.
Гаджеты
Honor представил флагман V30 Pro по умеренной цене в Европе
В прошлом году в Китае представили смартфон Honor V30 Pro. Сейчас он занимает третье место в рейтинге камер DxOMark.
Кино
Мемориал Аушвиц-Биркенау раскритиковал компанию Amazon
Ранее мемориальный музей Аушвиц-Биркенау подверг критике Amazon за продажу книг, «содержащих нацистскую пропаганду».
Армия и оружие
Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля
Контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) Минобороны РФ планирует подписать до конца апреля, передает 24 февраля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Политика
Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане
Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Здоровье
Родители детей с редким заболеванием провели пикет в Новосибирске
Родители детей, которые болеют фенилкетонурией, провели пикет в Новосибирске.
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Армия и оружие
Кошкин пояснил, зачем ПНС нужен перенос мирных переговоров по Ливии
Политолог Андрей Кошкин пояснил, что ПНС тянет время, чтобы успеть укрепить военные позиции.
Наука
Киты мигрируют в тропики, чтобы обновить кожу
Ученые предполагают, что киты мигрируют в низкие широты для поддержания здоровой кожи. Это может быть важной физиологической потребностью.
Кино
«Уроки фарси» Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале
Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.