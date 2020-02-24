Курсы валют сегодня 24.02.2020 Центробанк таковы: EUR Курс доллара на сегодня, 24.02.2020 по данным Центробанка составляет 64.30 руб за 1 Доллар. Вчера доллар стоил 63.74 рублей, что было больше на 0.56 руб .

Курсы валют на сегодня, 24 февраля 2020 года

Политика СМИ узнали о включении посла США в России в список противников Трампа Сотрудники Белого дома и союзники Дональда Трампа в течение последних 18 месяцев составляли списки правительственных чиновников, нелояльных к президенту США, которых рекомендовали уволить и заменить людьми, поддерживающими американского лидера.

Авто Американцами был выпущен гиперкар 21-го века «Молодой» производитель американских машин Czinger Vehicles решил рассказать о первом инновационном гиперкаре Czinger 21C, который будет показан общественности на предстоящей международной выставке машин в Женеве.

Общество ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.

Политика Белый дом назвал сообщения о «вмешательстве» России в выборы абсурдом Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" России в американские выборы абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу.

Шоу-бизнес Лолита Милявская показала фигуру в купальнике Лолита Милявская, известная певица России, показала себя в купальнике на видеоролике и опубликовала его в Instagram.

Армия и оружие Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля Контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) Минобороны РФ планирует подписать до конца апреля, передает 24 февраля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Политика Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.