Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,17%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,24%.
Сегодня китайская компания Xiaomi начинает официальные продажи флагманских ноутбуков Xiaomi Mi NoteBook Pro и Xiaomi Mi NoteBook Ultra в Индии по цене от 770 до 980 долларов за первую модель и от 800 до 1040 долларов за вторую.
Американская валюта держится вблизи двухнедельных минимумов, а инвесторы ожидают данные по занятости в США, которые будут опубликованы позднее на этой неделе, чтобы определить шансы на сворачивание программы покупки активов ФРС.