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Доллар дешевеет относительно евро и иены

По состоянию на 9:34 мск за евро давали $1,1830 по сравнению с $1,1797 на закрытие предыдущей сессии.
Финмаркет
По состоянию на 13.21 мск курс евро к доллару рос до 1,1828 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1795 доллара, курс доллара к иене — снижался до 109,89 иены за доллар со 109,92 иены.
ПРАЙМ
Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают, что число рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 750 тыс., а безработица снизилась до 5,2% с 5,4% в июле.
Финмаркет
Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,17%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,24%.
Финмаркет

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