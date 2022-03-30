Будьте в Плюсе

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 91 рубля впервые с 23 февраля

Хорошо ли подобран заголовок?
Впервые с 1 марта курс доллара упал ниже 90 рублей, следует из данных
 Московской биржи.
RTVI
Курс доллара расчетами «завтра» на 17:11 мск падал на 4,05 рубля — до 91,95 рубля, следует из данных Мосбиржи.
Фонтанка.Ру
Индекс Мосбиржи растет на 2,42%, до 2466,7 пункта.
Коммерсантъ
Официально установленные Центробанком курсы на сегодня, 30 марта: доллар — 86,2 руб./$, евро — 96,1 руб./€.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Курс евро опустился на Мосбирже ниже 91 рубля впервые с 23 февраля
RT на русском03:06
Курс евро опустился к уровню 23 февраля
Взгляд.ру03:16
Биржевой курс евро впервые с 23 февраля опустился ниже 91 рубля
ФАН03:32
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 91 рубля впервые с 23 февраля
ТАСС03:20
Курс валют сегодня: доллар и евро на открытии торгов подешевели
Свободная Пресса03:24
Курс доллара на бирже упал до 84,96 рубля, евро - до 94,1 рубля
ПРАЙМвчера в 12:04
Курс доллара по итогам вторника упал до 84,96 рубля, евро опустился до 94,1 рубля
РИА Новостивчера в 12:46

Интересное

Стратег Суверов предупредил, что отказ Европы платить за газ в рублях грозит ростом цен

Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов в беседе с агентством «Прайм» назвал последствия отказа Европы платить за российский газ в рублях.
Lenta.ru22:31

Премьер Польши призвал Еврокомиссию ввести налог на российские энергоносители

Премьер Польши призвал Еврокомиссию ввести налог на российские энергоносители.
ТАСС03:58

Медведев заявил, что наступает эра региональных валют

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев убежден, что мировые державы будут вынуждены договариваться о новом финансовом порядке.
ТАСС03:18

Reuters: поставки российского газа по газопроводу «Ямал-Европа» 29 марта упали до нуля

Поставки российского газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через компрессорную станцию Мальнов на германско-польской границе упали до нуля днем во вторник, 29 марта.
Lenta.ru19:08

Вице-канцлер ФРГ Хабек запустил план предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа

Власти Германии запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей из России.
Lenta.ru03:22

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные и центральные регионы России до 7 апреля

Росавиация продлила на неделю временный запрет на полеты в 11 аэропортов центральных и южных регионов России.
Lenta.ru01:41

Президент России Путин исключил из научного совета при Совбезе сотрудников институтов РАН

Президент России Владимир Путин исключил из состава научного совета при Совбезе четырех человек, среди которых сотрудники институтов Российской академии наук (РАН).
Lenta.ru19:26

Большинство российских банков запустят аналог сервисов Apple Pay и Google Pay с 1 апреля

Большинство российских банков оказались готовы внедрить отечественный аналог сервисов безналичной оплаты Apple Pay и Google Pay с 1 апреля.
Lenta.ru23:54

Глава МИД Китая Ван И: отношения Москвы и Пекина выдержали испытания

Россия и КНР смогли "сохранить правильное направление" отношений в стремительно меняющейся международной обстановке, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с коллегой Сергеем Лавровым.
РИА Новости02:16

РБК: экономисты РАН и ЦМАКП предложили создать в РФ новую платежную единицу

Экономисты из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН и Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили, что в России необходимо создать новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами.
Газета.Ru19:16