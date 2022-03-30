ТАССКурс евро на Мосбирже опустился ниже 91 рубля впервые с 23 февраляХорошо ли подобран заголовок?ДаНетВпервые с 1 марта курс доллара упал ниже 90 рублей, следует из данных Московской биржи.RTVIКурс доллара расчетами «завтра» на 17:11 мск падал на 4,05 рубля — до 91,95 рубля, следует из данных Мосбиржи.Фонтанка.РуИндекс Мосбиржи растет на 2,42%, до 2466,7 пункта.КоммерсантъОфициально установленные Центробанком курсы на сегодня, 30 марта: доллар — 86,2 руб./$, евро — 96,1 руб./€.КоммерсантъЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24Югра-ТВНТВДума ТВПятый каналDaily MoscowRT на русскомИзвестияThe Moscow PostDixiNewsГазета.RuРЕН ТВВечерняя МоскваЭкономика сегодняRTVIREGNUMКомсомольская правдаRB НовостиКапитал страныСургутИнформТВИА Красная ВеснаПодробнее о событииКурс евро опустился на Мосбирже ниже 91 рубля впервые с 23 февраляRT на русском03:06Курс евро опустился к уровню 23 февраляВзгляд.ру03:16Биржевой курс евро впервые с 23 февраля опустился ниже 91 рубляФАН03:32Курс евро на Мосбирже опустился ниже 91 рубля впервые с 23 февраляТАСС03:20Курс валют сегодня: доллар и евро на открытии торгов подешевелиСвободная Пресса03:24Курс доллара на бирже упал до 84,96 рубля, евро - до 94,1 рубляПРАЙМвчера в 12:04Курс доллара по итогам вторника упал до 84,96 рубля, евро опустился до 94,1 рубляРИА Новостивчера в 12:46Показать ещёОценить5,5KПоделиться