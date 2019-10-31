Финансы

ПРАЙМПРАЙМДоллар дешевеет после снижения ставки ФРС США

Доллар в четверг днем дешевеет к другим основным мировым валютам после очередного снижения ставки ФРС США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.08 мск курс евро к доллару рос до 1,1169 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1148 доллара.
Читать в источнике

Подробнее о событии

США сделали ставку на слабый доллар. Как это отразится на курсе рубля

Life.ruвчера в 02:50

Почему изменение ставки ФРС США ослабило американскую валюту

RT на русскомвчера в 09:36

Доллар дешевеет после снижения ставки ФРС США

ПРАЙМвчера в 05:27

Ставка ФРС США ослабила американскую валюту

Невские Новостивчера в 11:58

Курс доллара: что после новости дня от ФРС?

Свободная Прессавчера в 11:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 02:25, Ашберн
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства бывшего мэра Киселевска

РИА Новости 01:34
Общество

Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве

Интерфакс вчера в 04:45
Технологии

Новый вирус атаковал пользователей Android

Эксперты компании Symantec, специализирующейся на кибербезопасности, заявили об обнаружении нового вируса под названием Xhelper.
iReactor 00:33
Политика

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Известия вчера в 23:10
Кино

Фёдор Добронравов раскрыл детали нового сезона «Сватов»

Российский актёр Фёдор Добронравов поделился новыми деталями седьмого сезона сериала «Сваты».
News.ru 30 октября в 06:25
Происшествия

Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре

Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
News.ru вчера в 09:20
Транспорт

Названа точная дата запуска двух первых веток МЦД

Вести.Ru вчера в 06:40
Шоу-бизнес

Джиган станет отцом в четвертый раз

Джиган и Оксана Самойлова ждут еще одного ребенка. У пары уже есть три дочери, но звездные родители давно мечтают о сыне.
StarHit.ru вчера в 05:00
Шоу-бизнес

Джигурда пообещал нокаутировать Малахова

«Никита Джигурда вызывает Андрея Малахова на боксерский ринг, как на дуэль», -написал актер Джигурда пояснил, что причиной конфликта между ним и Малаховым стало то, что ведущий не извинился перед его бывшей супругой Мариной Анисиной, которую он, по словам актера, оскорблял в своих передачах.
ФедералПресс вчера в 21:14
Политика

Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине.
ФАН 30 октября в 10:19
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru вчера в 22:59
Экономика

Украина оценила потери от сокращения транзита российского газа

Прямые потери украинской экономики от сокращения транзита газа из России могут составить 0,6 процента ВВП в 2020 году и 0,9 процента в 2021-м, следует из прогноза Национального банка Украины (НБУ).
Lenta.ru 01:54
Экономика

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

Рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, отмечается в материале.
РИА Новости вчера в 23:59
Армия и оружие

Минобороны показало видео перевооружения полка под Калугой на «Ярс»

Минобороны РФ опубликовало видео установки межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку перевооружаемого ракетного полка в Козельском ракетном соединении РВСН.
РИА Новости 02:09
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru 30 октября в 06:16
Происшествия

Жених и невеста разбились в ДТП под Омском перед свадьбой

За два дня до свадьбы жених и невеста попали в крупную аварию под Омском.
Известия вчера в 23:58
Транспорт

Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров

Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru вчера в 18:58
Автоспорт

Формула 1 утвердила регламент на 2021 год

На специальной пресс-конференции перед началом гоночного уик-энда в Остине руководство Формулы 1 подтвердило, что новые технические, спортивные и финансовые правила утверждены и вступят в силу в 2021 году.
Autosport.com.ru вчера в 13:15
Политика

Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создавать военный союз

Россия не ставит вопрос о создании военного союза с Китаем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".
ТАСС 01:20
Общество

Небензя потребовал наказать виновных в избиении дипломата в Косово

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал коллег по Совету Безопасности инициировать расследование нападения полиции на сотрудников миссии ООН в Косово, в частности на российского дипломата Михаила Краснощекова.
Российская газета вчера в 19:38
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Наука

Американские ученые назвали причину тяги к алкоголю и сладкому

Американские ученые в ходе серии экспериментов выяснили, какой участок мозга отвечает за формирование вредных привычек, в том числе назвали причину тяги к сладкому и алкоголю.
ФАН вчера в 12:14
Происшествия

На площади 400 кв. м горит здание автотехцентра в Петербурге

Пожар произошел на улице Салова, 44 на площади 400 кв. м. Возгоранию присвоен уровень 1-Бис.
Росбалт 01:56
Футбол

Влашич оценил состояние «Зенита» перед матчем с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в 15-м туре чемпионата России.
Чемпионат вчера в 22:24
Единоборства

Канело: «Мы готовы к лучшему Ковалеву»

Sports.ru 29 октября в 13:37
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 30 октября в 14:04
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом

Президент Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:34
Футбол

Рашид Рахимов: «В Адиеве разочаровался. Бог ему судья»

В конце сентября Рахимов покинул пост главного тренера «Ахмата».
Спорт-Экспресс вчера в 17:15
Политика

Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании

Российская газета вчера в 20:55
Происшествия

В Иваново задержали группу телефонных банковских мошенников

Группу из девяти человек, которые промышляли телефонным мошенничеством под видом банковских работников, задержали полицейские при участии Росгвардии в Иваново, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 00:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное