Финансы
ПРАЙМДоллар дешевеет после снижения ставки ФРС США
Доллар в четверг днем дешевеет к другим основным мировым валютам после очередного снижения ставки ФРС США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.08 мск курс евро к доллару рос до 1,1169 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1148 доллара.
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Общество
Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве
Интерфакс вчера в 04:45
Технологии
Новый вирус атаковал пользователей Android
Эксперты компании Symantec, специализирующейся на кибербезопасности, заявили об обнаружении нового вируса под названием Xhelper.
iReactor 00:33
Политика
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов
Известия вчера в 23:10
Кино
Фёдор Добронравов раскрыл детали нового сезона «Сватов»
Российский актёр Фёдор Добронравов поделился новыми деталями седьмого сезона сериала «Сваты».
News.ru 30 октября в 06:25
Происшествия
Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре
Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
News.ru вчера в 09:20
Транспорт
Названа точная дата запуска двух первых веток МЦД
Вести.Ru вчера в 06:40
Шоу-бизнес
Джиган станет отцом в четвертый раз
Джиган и Оксана Самойлова ждут еще одного ребенка. У пары уже есть три дочери, но звездные родители давно мечтают о сыне.
StarHit.ru вчера в 05:00
Шоу-бизнес
Джигурда пообещал нокаутировать Малахова
«Никита Джигурда вызывает Андрея Малахова на боксерский ринг, как на дуэль», -написал актер Джигурда пояснил, что причиной конфликта между ним и Малаховым стало то, что ведущий не извинился перед его бывшей супругой Мариной Анисиной, которую он, по словам актера, оскорблял в своих передачах.
ФедералПресс вчера в 21:14
Политика
Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине.
ФАН 30 октября в 10:19
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru вчера в 22:59
Экономика
Украина оценила потери от сокращения транзита российского газа
Прямые потери украинской экономики от сокращения транзита газа из России могут составить 0,6 процента ВВП в 2020 году и 0,9 процента в 2021-м, следует из прогноза Национального банка Украины (НБУ).
Lenta.ru 01:54
Экономика
Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля
Рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, отмечается в материале.
РИА Новости вчера в 23:59
Армия и оружие
Минобороны показало видео перевооружения полка под Калугой на «Ярс»
Минобороны РФ опубликовало видео установки межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку перевооружаемого ракетного полка в Козельском ракетном соединении РВСН.
РИА Новости 02:09
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru 30 октября в 06:16
Происшествия
Жених и невеста разбились в ДТП под Омском перед свадьбой
За два дня до свадьбы жених и невеста попали в крупную аварию под Омском.
Известия вчера в 23:58
Транспорт
Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров
Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru вчера в 18:58
Автоспорт
Формула 1 утвердила регламент на 2021 год
На специальной пресс-конференции перед началом гоночного уик-энда в Остине руководство Формулы 1 подтвердило, что новые технические, спортивные и финансовые правила утверждены и вступят в силу в 2021 году.
Autosport.com.ru вчера в 13:15
Политика
Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создавать военный союз
Россия не ставит вопрос о создании военного союза с Китаем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".
ТАСС 01:20
Общество
Небензя потребовал наказать виновных в избиении дипломата в Косово
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал коллег по Совету Безопасности инициировать расследование нападения полиции на сотрудников миссии ООН в Косово, в частности на российского дипломата Михаила Краснощекова.
Российская газета вчера в 19:38
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Наука
Американские ученые назвали причину тяги к алкоголю и сладкому
Американские ученые в ходе серии экспериментов выяснили, какой участок мозга отвечает за формирование вредных привычек, в том числе назвали причину тяги к сладкому и алкоголю.
ФАН вчера в 12:14
Происшествия
На площади 400 кв. м горит здание автотехцентра в Петербурге
Пожар произошел на улице Салова, 44 на площади 400 кв. м. Возгоранию присвоен уровень 1-Бис.
Росбалт 01:56
Футбол
Влашич оценил состояние «Зенита» перед матчем с ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в 15-м туре чемпионата России.
Чемпионат вчера в 22:24
Единоборства
Канело: «Мы готовы к лучшему Ковалеву»
Sports.ru 29 октября в 13:37
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 30 октября в 14:04
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом
Президент Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:34
Футбол
Рашид Рахимов: «В Адиеве разочаровался. Бог ему судья»
В конце сентября Рахимов покинул пост главного тренера «Ахмата».
Спорт-Экспресс вчера в 17:15
Политика
Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании
Российская газета вчера в 20:55
Происшествия
В Иваново задержали группу телефонных банковских мошенников
Группу из девяти человек, которые промышляли телефонным мошенничеством под видом банковских работников, задержали полицейские при участии Росгвардии в Иваново, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 00:03