Финансы
ПРАЙМДоллар дешевеет после снижения ставки ФРС США
Доллар в четверг днем дешевеет к другим основным мировым валютам после очередного снижения ставки ФРС США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.08 мск курс евро к доллару рос до 1,1169 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1148 доллара.
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Театры
Названы номинанты «Золотой маски»
Названы номинанты «Золотой маски» В Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко состоялась пресс-конференция, на которой были названы претенденты на «Золотую маску»-2020 в главных и частных номинациях, а председатели экспертных советов постарались обосновать свой выбор.
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
Путешествия
Первая группа японских туристов прибыла на южные Курилы
Единоборства
Боксер Денис Лебедев захотел запретить телевидение в России
Политика
В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам американского конгресса одобрил резолюцию против участия России во встречах G7.
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Авто
В Россию скоро приедут лицензионные автомобили BMW из Вьетнама
Немецкий автопроизводитель BMW считает, что VinFast «сделала отличный выбор базы для первых автомобилей», однако отмечает, что их базы отстают более чем на десять лет от платформы новых автомобилей баварского бренда.
Единоборства
Российские бойцы осудили Макгрегора за слова о Дагестане
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор устроил переполох во время своего визита в Россию.
Происшествия
Названа причина зверского убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре
Мужчину, подозреваемого в зверской расправе над ребенком, задержали - его ждет психиатрическая экспертиза.
Общество
Россиян уведомят о попытках незаконного присвоения их недвижимости
Благодаря уведомлениям владельцы смогут своевременно узнавать о попытках незаконного присвоения их недвижимости.
Космос
Японский «грузовик» «Белый аист 8» сегодня будет отстыкован От МКС
В общей сложности в составе МКС японский грузовой корабль провел пять недель.
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Общество
Симоньян не выдержала интервью Собчак
Чтобы взять интервью у Маргариты Симоньян, Собчак обратилась за помощью к общим знакомым, которые помогли уговорить главного редактора телеканала RT.
Кино
Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия
Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.
Шоу-бизнес
Джиган станет отцом в четвертый раз
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Общество
Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово
Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Здоровье
Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах
В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Авто
Новый Porsche 911 впервые получил механическую коробку
Спорткар Porsche 911 нового поколения впервые стал доступен с механической коробкой передач.
Политика
Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании
Экономика
Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно
Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно По инициативе банков депутаты готовят поправки в законодательство, которые позволят продавать жилье с выделенными детям долями и брать ипотеку.
Общество
Израильское ПО использовали для слежки через WhatsApp
Израильская компания-разработчик программного обеспечения NSO Group может быть причастна к слежке за официальными лицами около двадцати государств через мессенджер WhatsApp.
Наука
Ученый создал калькулятор для расчета вампирского апокалипсиса
Политика
Закрылось посольство Израиля в России
Закрываются посольства по всему миру. Из-за забастовок отказалось работать посольство на Украине.
Общество
Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год
"Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.
Космос
NASA поделилось планами лунных миссий
Наука
На Земле впервые обнаружены водоемы, которые не подходят для жизни
Расположенные в Восточно-Африканской рифтовой долине солевые озера наполнены столь соленой и кислой водой, что не подходят даже для архей, которые способны жить в самой экстремальной среде.