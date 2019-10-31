Финансы

ПРАЙМПРАЙМДоллар дешевеет после снижения ставки ФРС США

Доллар в четверг днем дешевеет к другим основным мировым валютам после очередного снижения ставки ФРС США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.08 мск курс евро к доллару рос до 1,1169 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1148 доллара.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Почему изменение ставки ФРС США ослабило американскую валюту

RT на русскомвчера в 09:36

США сделали ставку на слабый доллар. Как это отразится на курсе рубля

Life.ruвчера в 02:50

Доллар дешевеет после снижения ставки ФРС США

ПРАЙМвчера в 05:27

Доллар дешевеет к корзине основных валют после решения ФРС

Финмаркетвчера в 02:11

Ставка ФРС США ослабила американскую валюту

Невские Новостивчера в 11:58

Курс доллара: что после новости дня от ФРС?

Свободная Прессавчера в 11:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
РБК вчера в 20:19
Политика

Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса

Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
RT на русском 04:31
Происшествия

В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета

В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.
РБК вчера в 14:46
Армия и оружие

Главы генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Главы Генштабов ВС Турции и России Яшар Гюлер и Валерий Герасимов обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщило агентство Anadolu.
РИА Новости 04:42
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселёвска

RT на русском 01:42
Политика

Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Общество

Прокуратура попросила взять с Серебренникова подписку о невыезде

RT на русском 03:58
Наука

Обнаружен полезный эффект холестерина

Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° вчера в 12:57
Общество

NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»

VSE42.RU вчера в 06:36
Общество

Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве

Интерфакс вчера в 04:45
Общество

Строительство скоростной трассы Москва — Казань начнётся в 2020 году

Строительство скоростной платной автотрассы Москва — Казань начнётся с 2020 года, дорога будет готова к 2027 году.
RT на русском 04:18
Происшествия

В Нарьян-Маре люди несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребенка

РИА Новости вчера в 14:51
Общество

Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
RT на русском 03:57
Технологии

В России появится своя спутниковая система телефонной связи

РИА Новости 02:56
Кино

Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Gazeta.SPb вчера в 13:42
Политика

МИД России заявил о нехватке времени для выработки нового договора СНВ

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев заявил, что за время, оставшееся до окончания срока действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3), не получится разработать новый документ.
Известия 04:43
Музыка

Shortparis представил альбом «Так закалялась сталь»

Группа Shortparis представила второй русскоязычный альбом «Так закалялась сталь».
Культуромания 03:36
Общество

Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину

Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Lenta.ru вчера в 08:32
Политика

Раскрыты подробности участия грузинских снайперов в событиях на Майдане

Горошинский рассказал, что в аэропортах Тбилиси и Борисполе грузинским снайперам был обеспечен проход по поддельным документам без пограничного контроля.
Lenta.ru вчера в 19:35
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Происшествия

Стрелок из Забайкалья не станет обжаловать арест

News.ru 04:30
Политика

Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны

Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском 04:46
Общество

Путин поздравил судебных приставов с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов с профессиональным праздником.
РБК 04:52
Футбол

«Зенит» хочет получить за Сердара Азмуна 35 миллионов евро

Сообщается, что сине-бело-голубые хотят получить за трансфер Сердара Азмуна 35 миллионов евро.
Петербургский дневник вчера в 09:45
Общество

Сердюков и Васильева поделили знаменитую 15-комнатную квартиру в Москве

SM News 03:38
Армия и оружие

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Российская газета вчера в 17:38
Единоборства

Россиянин Исаев вышел в финал Гран-при PFL

Газета.Ru 00:15
Теннис

Новак Джокович продемонстрировал знание русского языка

GoTennis.ru 03:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное