Финансы

ПРАЙМПРАЙМДоллар дешевеет после снижения ставки ФРС США

Доллар в четверг днем дешевеет к другим основным мировым валютам после очередного снижения ставки ФРС США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.08 мск курс евро к доллару рос до 1,1169 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1148 доллара.
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США сделали ставку на слабый доллар. Как это отразится на курсе рубля

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Курс доллара: что после новости дня от ФРС?

Свободная Прессавчера в 11:15
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:04, Вашингтон
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Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей

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С 1 июля 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых введут во всех регионах страны.
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Собственная спутниковая система телефонной связи появится в России

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