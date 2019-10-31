Финансы
ПРАЙМДоллар дешевеет после снижения ставки ФРС США
Доллар в четверг днем дешевеет к другим основным мировым валютам после очередного снижения ставки ФРС США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.08 мск курс евро к доллару рос до 1,1169 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1148 доллара.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:04, Вашингтон
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интернет
Разблокировка по отпечатку появилась в WhatsApp на Android
WhatsApp объявил о появлении долгожданной функции в Android-версии мессенджера. Разработчики добавили блокировку с помощью отпечатка пальца.
Гаджеты
Пользователи iOS 13 жалуются на проблемы с закрытием приложений
Многие пользователи iOS 13 стали жаловаться на проблему с мобильной операционной системой.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца
Супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев вместе с известной фигуристкой Татьяной Навкой вышел на лед в Санкт-Петербурге, а также появился перед общественностью на пресс-конференции.
Авто
В Россию приедут лицензионные автомобили BMW из Вьетнама
Вьетнамские автомобили VinFast, построенные на базе старых моделей BMW, могут появиться в России.
Происшествия
Суд истребовал материалы проверки СК по делу журналиста Голунова
«Суд постановил истребовать материалы проверки по факту сообщения о преступлении и назначить заседание суда на 11 ноября», — огласила вердикт судья.
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Политика
Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17
Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Транспорт
Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань
Политика
Украина отложит разведение сил в Петровском
Украина пересмотрит дату разведения сил и средств в Петровском, согласованную на 4 ноября, из-за обстрелов, которые якобы произошли 30 октября.
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Происшествия
Ульяна Михайлова подозревается в злоупотреблении полномочиями
Руководитель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова подозревается в злоупотреблении полномочиями.
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Футбол
В ноябре рассмотрят законопроект о возвращении пива на стадионы
Законопроект депутатов от ЛДПР, которые предложили вернуть пиво на стадионы, может быть рассмотрен Госдумой уже в этом месяце.
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым.
Общество
Названа дата введения по всей России налога для самозанятых
С 1 июля 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых введут во всех регионах страны.
Экономика
Глава ПФР пообещал повысить пенсии на 18%
Дроздов обосновал это тем, что Госдума приняла в первом чтении бюджет ПФР, где заложено, что пенсия растёт выше инфляции и за три года вырастает на 18%.
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Экономика
Клиентам Сбербанка с детьми дали возможность получить ипотеку под 1%
Во втором случае ставка снизится гораздо сильнее, максимальная скидка может составить 4 п.п. В результате, например, для семей с детьми, приобретающих квартиру в ипотеку по госпрограмме, льготная ставка на время строительства составит 1%, а для зарплатных клиентов Сбербанка — 5,3%.
Происшествия
Отставной генерал МВД задержан за подготовку убийства своей невестки
Генерал-майора МВД в отставке Александра Туривненко задержали по подозрению в подготовке заказного убийства жены умершего брата.
Футбол
Уфа – Локомотив 2 ноября 2019: прогноз на матч 15 тура РПЛ
Программу 15 тура откроет матч в Уфе между одноименной командой и московским «Локомотивом».
Шоу-бизнес
Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой
Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
Технологии
Собственная спутниковая система телефонной связи появится в России
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
Шоу-бизнес
Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»
Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
Политика
Захарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из Сирии
США незаконно вывозят нефть с месторождений на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Происшествия
Мужчина зарезал ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В одном из детсадов Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ) 36-летний мужчина ножом зарезал шестилетнего мальчика во время «тихого часа».