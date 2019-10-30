Доллар в четверг днем дешевеет к другим основным мировым валютам после очередного снижения ставки ФРС США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.08 мск курс евро к доллару рос до 1,1169 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1148 доллара.

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

Футбол «Ливерпуль» может отказаться от дальнейшего участия в Кубке лиги Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп после игры с лондонским «Арсеналом» не исключил, что мерсисайдцы могут отказаться от дальнейшего участия в турнире из-за того, что команде в декабре предстоит принять участие в клубном чемпионате мира.

Транспорт Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности".

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Общество Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.

Армия и оружие Загоризонтные РЛС «Подсолнух» развернули на трех направлениях «Подсолнух» относится к числу так называемых загоризонтных РЛС с поверхностной волной – позволяющих обнаруживать сотни объектов на расстоянии в тысячи километров, то есть находящихся за радиогоризонтом.

Экономика Медведев спрогнозировал рост ипотеки в России Совет директоров Центробанка на заседании в пятницу, 25 октября, снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 6,5%. Вслед за этим российские банки объявили о снижении ставок по жилищным кредитам.

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Политика США ввели новые санкции против Ирана США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.

Происшествия В Приморье продолжается поиск пропавших рыбаков Смотрите такжеВ Приморье беспилотники помогут обнаруживать и тушить пожары После того как родственники пропавших мужчин объявили вознаграждение в 500 тысяч рублей, к поисковой операции подключились волонтеры.

Политика Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.