Финансы

ПРАЙМПРАЙМДоллар укрепился после снижения учётной ставки ФРС США

Курс доллара ускорил удорожание по отношению к иене и перешёл к росту к евро после объявления решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.
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США сделали ставку на слабый доллар. Как это отразится на курсе рубля

Life.ruвчера в 02:50

Почему изменение ставки ФРС США ослабило американскую валюту

RT на русскомвчера в 09:36

Доллар дешевеет после снижения ставки ФРС США

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Ставка ФРС США ослабила американскую валюту

Невские Новостивчера в 11:58

Курс доллара: что после новости дня от ФРС?

Свободная Прессавчера в 11:15
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:51, Вашингтон
Происшествия

Из-за убийства ребенка в Нарьян-Маре на день закроют детский сад

Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа сообщает о том, что после трагедии, которая произошла в детском саду «Сказка» в четверг, 31 октября, в пятницу детский сад будет закрыт для посещения.
RuNews24.ru вчера в 17:27
Происшествия

СК закрыл дело ударившего по машине из-за гибели щенка подростка

РБК вчера в 13:02
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства бывшего мэра Киселевска

В Сети появилось видео с места убийства бывшего мэра Киселевска (Кемеровская область) Сергея Лаврентьева.
РИА Новости 01:34
Политика

На заседании президиума Госсовета обсудили ситуацию в здравоохранении

Сегодня под председательством российского лидера Владимира Путина прошло расширенное заседание президиума Госсовета по теме "О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения", передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post вчера в 10:20
Наука

Ученые: Осторожность цыплят перед лицом опасности является врожденной

Ученым из Италии удалось выяснить, что осторожность цыплят, если им угрожает опасность, является врожденной.
Актуальные Новости 30 октября в 11:49
Происшествия

Страховщик погасит долг по ипотеке убитой жительницы Екатеринбурга

Страховая компания оплатит долг за ипотеку Ксении Каторгиной, убитой в Екатеринбурге из-за автомобиля, сообщил РИА Новости адвокат матери погибшей Дмитрий Панов.
РИА Новости вчера в 09:38
Политика

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Известия вчера в 23:10
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 30 октября в 13:30
Общество

Вступил в силу закон о «суверенном рунете»

С 1 ноября в России вступил в силу закон о «суверенном рунете», обязывающий операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам для фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Коммерсантъ вчера в 22:09
Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Баскетбол

Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» победить «Сан-Антонио» в НБА

Ранее 59 очков Джеймса Хардена и трипл-дабл Рассела Уэстбрука помогли «Хьюстону» победить «Вашингтон» в матче НБА.
RT на русском 01:44
Общество

В России подорожает молочная продукция

Система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации молочной продукции, чтобы отслеживать пути их перемещения по территории России в целях создания единой информационной среды для пищевой безопасности.
URA.Ru 01:24
Политика

В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа

Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
RT на русском вчера в 11:48
Культура

«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

Московский Комсомолец вчера в 05:22
Политика

Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.
ТАСС вчера в 19:52
Футбол

Влашич оценил состояние «Зенита» перед матчем с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в 15-м туре чемпионата России.
Чемпионат вчера в 22:24
Общество

Банки и ТЭК могут обязать использовать российское оборудование и софт

Талыбов в письме предлагает закрепить в законе, что компании, управляющие такими объектами, обязаны использовать только российское оборудование и софт, а также запретить иностранным компаниям «обеспечивать взаимодействие» с сетями и информационными системами КИИ.
Ведомости вчера в 17:55
Происшествия

В Иваново задержали группу телефонных банковских мошенников

Группу из девяти человек, которые промышляли телефонным мошенничеством под видом банковских работников, задержали полицейские при участии Росгвардии в Иваново, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 00:03
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Lenta.ru вчера в 05:56
Кино

HBO анонсировал приквел «Игры престолов»

Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Народные новости 30 октября в 02:02
Шоу-бизнес

Джиган станет отцом в четвертый раз

Джиган и Оксана Самойлова ждут еще одного ребенка. У пары уже есть три дочери, но звездные родители давно мечтают о сыне.
StarHit.ru вчера в 05:00
Политика

Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании

Российская газета вчера в 20:55
Транспорт

Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров

Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК вчера в 16:20
Политика

В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
РИА Новости вчера в 19:33
Экономика

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

В России улучшается финансовая ситуация, а рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей.
РИА Новости вчера в 23:59
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета 30 октября в 10:17
Хоккей

«Сибирь» одержала волевую победу над ЦСКА в КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) новосибирская "Сибирь" дома одолела московский ЦСКА.
Газета.Ru вчера в 11:33
Общество

Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве

Интерфакс вчера в 02:01
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Российская газета вчера в 17:38
Общество

«Роскосмос» предоставит места американским астронавтам

RT на русском вчера в 09:24
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