Финансы
ПРАЙМДоллар укрепился после снижения учётной ставки ФРС США
Курс доллара ускорил удорожание по отношению к иене и перешёл к росту к евро после объявления решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.
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Происшествия
Из-за убийства ребенка в Нарьян-Маре на день закроют детский сад
Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа сообщает о том, что после трагедии, которая произошла в детском саду «Сказка» в четверг, 31 октября, в пятницу детский сад будет закрыт для посещения.
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства бывшего мэра Киселевска
В Сети появилось видео с места убийства бывшего мэра Киселевска (Кемеровская область) Сергея Лаврентьева.
Политика
На заседании президиума Госсовета обсудили ситуацию в здравоохранении
Сегодня под председательством российского лидера Владимира Путина прошло расширенное заседание президиума Госсовета по теме "О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения", передает корреспондент The Moscow Post.
Наука
Ученые: Осторожность цыплят перед лицом опасности является врожденной
Ученым из Италии удалось выяснить, что осторожность цыплят, если им угрожает опасность, является врожденной.
Происшествия
Страховщик погасит долг по ипотеке убитой жительницы Екатеринбурга
Страховая компания оплатит долг за ипотеку Ксении Каторгиной, убитой в Екатеринбурге из-за автомобиля, сообщил РИА Новости адвокат матери погибшей Дмитрий Панов.
Политика
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Общество
Вступил в силу закон о «суверенном рунете»
С 1 ноября в России вступил в силу закон о «суверенном рунете», обязывающий операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам для фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
Баскетбол
Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» победить «Сан-Антонио» в НБА
Ранее 59 очков Джеймса Хардена и трипл-дабл Рассела Уэстбрука помогли «Хьюстону» победить «Вашингтон» в матче НБА.
Общество
В России подорожает молочная продукция
Система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации молочной продукции, чтобы отслеживать пути их перемещения по территории России в целях создания единой информационной среды для пищевой безопасности.
Политика
В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа
Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Политика
Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.
Футбол
Влашич оценил состояние «Зенита» перед матчем с ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в 15-м туре чемпионата России.
Общество
Банки и ТЭК могут обязать использовать российское оборудование и софт
Талыбов в письме предлагает закрепить в законе, что компании, управляющие такими объектами, обязаны использовать только российское оборудование и софт, а также запретить иностранным компаниям «обеспечивать взаимодействие» с сетями и информационными системами КИИ.
Происшествия
В Иваново задержали группу телефонных банковских мошенников
Группу из девяти человек, которые промышляли телефонным мошенничеством под видом банковских работников, задержали полицейские при участии Росгвардии в Иваново, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Кино
HBO анонсировал приквел «Игры престолов»
Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Шоу-бизнес
Джиган станет отцом в четвертый раз
Джиган и Оксана Самойлова ждут еще одного ребенка. У пары уже есть три дочери, но звездные родители давно мечтают о сыне.
Политика
Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании
Транспорт
Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
Политика
В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
Экономика
Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля
В России улучшается финансовая ситуация, а рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей.
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Хоккей
«Сибирь» одержала волевую победу над ЦСКА в КХЛ
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) новосибирская "Сибирь" дома одолела московский ЦСКА.
Общество
Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Общество