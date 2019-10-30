Курс доллара ускорил удорожание по отношению к иене и перешёл к росту к евро после объявления решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.

Происшествия Из-за убийства ребенка в Нарьян-Маре на день закроют детский сад Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа сообщает о том, что после трагедии, которая произошла в детском саду «Сказка» в четверг, 31 октября, в пятницу детский сад будет закрыт для посещения.

Политика На заседании президиума Госсовета обсудили ситуацию в здравоохранении Сегодня под председательством российского лидера Владимира Путина прошло расширенное заседание президиума Госсовета по теме "О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения", передает корреспондент The Moscow Post.

Происшествия Страховщик погасит долг по ипотеке убитой жительницы Екатеринбурга Страховая компания оплатит долг за ипотеку Ксении Каторгиной, убитой в Екатеринбурге из-за автомобиля, сообщил РИА Новости адвокат матери погибшей Дмитрий Панов.

Общество Вступил в силу закон о «суверенном рунете» С 1 ноября в России вступил в силу закон о «суверенном рунете», обязывающий операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам для фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещенным сайтам.

Общество В России подорожает молочная продукция Система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации молочной продукции, чтобы отслеживать пути их перемещения по территории России в целях создания единой информационной среды для пищевой безопасности.

Политика В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.

Политика Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.

Общество Банки и ТЭК могут обязать использовать российское оборудование и софт Талыбов в письме предлагает закрепить в законе, что компании, управляющие такими объектами, обязаны использовать только российское оборудование и софт, а также запретить иностранным компаниям «обеспечивать взаимодействие» с сетями и информационными системами КИИ.

Происшествия В Иваново задержали группу телефонных банковских мошенников Группу из девяти человек, которые промышляли телефонным мошенничеством под видом банковских работников, задержали полицейские при участии Росгвардии в Иваново, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кино HBO анонсировал приквел «Игры престолов» Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".

Шоу-бизнес Джиган станет отцом в четвертый раз Джиган и Оксана Самойлова ждут еще одного ребенка. У пары уже есть три дочери, но звездные родители давно мечтают о сыне.

Политика Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".