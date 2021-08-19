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Доллар дорожает к мировым валютам на заявлениях ФРС

Курс доллара в пятницу днем не демонстрирует выраженной динамики к евро и иене в отсутствии значимых факторов, которые могут показать рынку дальнейшее направление, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ
По состоянию на 12.18 мск курс евро к доллару опускался до 1,1673 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1674 доллара, курс доллара к иене снижался до 109,64 иены за доллар со 109,74 иены.
ПРАЙМ
Стоимость доллара к основным мировым валютам выросла на 0,6%, а драгметалла – на 0,2%. Доллар на Мосбирже подорожал к полудню на 30 копеек до 74,12 рубля, а евро – на 20 копеек до 86,7 рубля, согласно данным торгов.
Smotrim.ru
В пятницу трейдеры воздерживаются от активных действий на рынке после недели, когда спрос на доллар ощутимо вырос.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

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