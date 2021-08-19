Стоимость доллара к основным мировым валютам выросла на 0,6%, а драгметалла – на 0,2%. Доллар на Мосбирже подорожал к полудню на 30 копеек до 74,12 рубля, а евро – на 20 копеек до 86,7 рубля, согласно данным торгов.
Российское военное ведомство представит разработки в области искусственного интеллекта на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", сообщил в четверг начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Елизавета Котова из «Уралочки» побеждала в составе сборной России на Универсиаде, юношеском и молодежном чемпионате Европы, а взрослый Евро станет для 23-летней блокирующей дебютом в официальных турнирах в первой сборной.